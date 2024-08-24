"З вами до кінця": Європа вітає Україну з Днем незалежності

З нагоди Дня незалежності України президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) віддала данину поваги нескореному духу українців і висловила переконання, що Україна переможе у війні, яку проти неї розв'язала Росія, так само як і стане членом Європейського Союзу.

Про це йдеться в дописі, який фон дер Ляєн зробила на своїй сторінці в соцмережі Х в ніч на суботу, 24 серпня.

"Сьогодні ввечері, напередодні Дня незалежності України, наша будівля сяє кольорами українського прапора. Віддаємо данину поваги незламному духу і хоробрості наших українських друзів. Україна переможе в цій війні і займе своє місце в нашій європейській родині. Слава Україні!" - написала вона.

"Ваша свобода - це наша свобода"

У саме свято фон дер Ляєн запостила відеозвернення, в якому запевнила, що Європа завжди буде на боці України, бо "Україна це Європа".

"Ваша свобода - це наша свобода. Ваша безпека - це наша безпека. А тепер з неймовірною швидкістю ви прямуєте до вступу в ЄС. Ми з вами від першого дня, і ми будемо з вами доти, доки необхідно", - заявила президентка ЄК.

Президент Естонії Алар Каріс у відеопривітанні України з Днем незалежності процитував поетесу Лесю Українкуі вказав, що Україна як ніхто відчула її слова: "Хто визволиться сам, той буде вільний".

"Україна продемонструвала величезну мужність у боротьбі зі злом. Цивілізований світ стоїть з Україною - на правильному боці. Ми не сумніваємося, що Україна змусить агресора до миру", - зазначив Алар Каріс.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс передав "теплі привітання" президенту Україну Володимиру Зеленському та запевнив, що Латвiя і надалі пiдтримуватиме боротьбу Украïни за свободу проти російської агресії.

Науседа: Україна стане членом ЄС та НАТО

Литовський лідер Гітанас Науседа у відеозверненні з нагоди Дня незалежності України також вказав, що українці як ніхто знають ціну свободи та незалежності. "Сміливість українського народу в захисті країни надихає увесь світ. У Литві ми не сумніваємося, що Україна переможе, стане членом ЄС і НАТО, стане сильнішою і процвітатимете", - заявив Науседа.

Він додав, що литовці й надалі залишатимуться найсильнішим прихильником української незалежності, суверенітету та територіальної цілісності: "Ви завжди можете на нас розраховувати!" До його привітань долучилось і міністерство оборони Литви, вказавши, що боротьба українців – "це наша боротьба".

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер з нагоди Дня незалежності України запевнив, що його країна і далі буде на боці України до самої перемоги та тривалого миру, чого б це не коштувало, бо "це те, на що українці заслуговують".

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