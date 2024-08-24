Дуда приїхав у Київ святкувати День незалежності України

З нагоди Дня незалежності України до Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда. Це перший його візит в Україну за рік.

Президент Польщі Анджей Дуда прибув з неоголошеним візитом до Києва у суботу, 24 серпня, повідомляє канцелярія польського президента.

Він візьме участь у святкуванні 33-ї річниці незалежності України, додали там. Також очікується зустріч Дуди з президентом України Володимиром Зеленським.

Це перший візит польського президента в Україну за рік. Востаннє Дуда приїжджав у Луцьк для вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії 9 липня 2023 року. До того, 28 червня, польський лідер відвідував українську столицю, де взяв участь у заходах з нагоди 27-ї річниці ухвалення Конституції України та разом із литовським колегою Гітанасом Науседою зустрівся з Зеленським.