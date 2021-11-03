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Леся Українка

Леся Українка - українська поетеса, письменниця, перекладачка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Леся Українка".

До творчої спадщини Лесі Українки (1871-1913), справжнє ім'я якої Лариса Косач, належать серед іншого поетичні збірки "На крилах пісень", "Думи і мрії", "Відгуки". Леся Українка активно працювала в жанрі драматичної поеми ("Кассандра", "В катакомбах", "Лісова пісня", "Камінний господар"). Написала низку оповідань, в яких ідеться про сільське життя, казок та повістей. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Українці в Берліні: чи багато в німецькій столиці українських місць

Українці в Берліні: чи багато в німецькій столиці українських місць 03.11.2021

Де в Берліні мешкали Леся Українка й Павло Скоропадський, де було посольство УНР - карта "Українські місця в Берліні" знадобиться всім, хто цікавиться німецькою столицею та її жителями. У планах - мобільний додаток.

Поезія Лесі Українки від посла ФРН (25.02.2021) 25.02.2021

До 150-річчя Лесі Українки Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен продекламувала для DW одну зі своїх улюблених поезій української поетеси.
В Україні представлять перше нецензуроване видання творів Лесі Українки

В Україні представлять перше нецензуроване видання творів Лесі Українки 25.02.2021

В Україні з нагоди 150-річчя з дня народження Лесі Українки презентують перше нецензуроване 14-томне видання її творів.
Наталка Сняданко: ЗНО за текстами Монатіка

Наталка Сняданко: ЗНО за текстами Монатіка 08.10.2020

"Освіта і культура, так само як і особиста гігієна, - речі, потрібні лише умовно. Точніше, за умови, коли людина відчуває певний дискомфорт у разі їх відсутності", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
Франкó - не Фрáнко, або Мадридські пристрасті довкола пам'ятника Каменяреві

Франкó - не Фрáнко, або Мадридські пристрасті довкола пам'ятника Каменяреві 04.03.2019

Найближчими роками в Іспанії можуть з'явитися пам'ятники видатним українцям, серед яких і Іван Франко. Деякі представники діаспори незадоволені зволіканнями, але іспанська сторона радить запастися терпінням.
У Києві вандали ушкодили могилу Лесі Українки

У Києві вандали ушкодили могилу Лесі Українки 24.04.2017

Могила Лесі Українки в Києві стала жертвою вандалізму. За повідомленням поліції, з пам'ятника на місці поховання видатної поетеси викрали бронозові елементи.

Схід і Захід - разом у мистецтві

Схід і Захід - разом у мистецтві 26.11.2010

Ментально зблизити дві частини України вирішили діячі культури. Завдяки проекту «Схід – Захід» відомі колективи із західних регіонів України зможуть вперше виступити на Донеччині.