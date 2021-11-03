Леся Українка - українська поетеса, письменниця, перекладачка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Леся Українка".

До творчої спадщини Лесі Українки (1871-1913), справжнє ім'я якої Лариса Косач, належать серед іншого поетичні збірки "На крилах пісень", "Думи і мрії", "Відгуки". Леся Українка активно працювала в жанрі драматичної поеми ("Кассандра", "В катакомбах", "Лісова пісня", "Камінний господар"). Написала низку оповідань, в яких ідеться про сільське життя, казок та повістей. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.