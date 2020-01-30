В Україні представлять перше нецензуроване видання творів Лесі Українки

В Україні в четвер, 25 лютого, представлять перше нецензуроване 14-томне видання творів Лесі Українки з нагоди 150-річчя з дня народження мисткині. Про це повідомляє Український інститут книги в соцмережі Facebook.

Це видання поділене тематично і жанрово за такими напрямами-блоками: драматургія, поезія та ліро-епічні поеми, художня проза, літературна критика та публіцистика, переклади, записи народної творчості та пісні, записані з голосу Лесі Українки, "Стародавня історія східних народів" та конспекти, виписки, нотатки, а також листування. Загалом видання нараховує 9448 сторінок. Тираж складає 1500 примірників. Як повідомила DW директорка Українського інститут книги Олександра Коваль, собівартість усього зібрання творів становить 4164 гривні, одного тому - 297 гривень.

За її словами, це видання не призначене для продажу, оскільки видане коштом держбюджету. Весь наклад буде переданий до публічних та університетських бібліотек, наукових установ і музеїв, а частина накладу буде передана до міністерства закордонних справ України для розповсюдження за кордоном, зазначила Коваль.

Читайте також: Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш. …чи "українське чудо" (частина п'ята)

Видання створене у співпраці Українського інституту книги та Волинського національного університету, а також науковців. Серед них: Сергій Романов, Марія Моклиця, Юрій Громико, Тетяна Данилюк-Терещук, Олена Кицан, Надія Колошук, Тереза Левчук, Олена Маланій, Антоніна Радько, Лариса Семенюк, Вікторія Сірук, Вікторія Соколова, Віктор Яручик, Оксана Бєлих, Людмила Бондарук, Ірина Біскуб, Віра Агеєва, Олександра Вісич, Світлана Кирилюк, Світлана Кочерга, Олена Огнєва, Ольга Полюхович, Валентина Прокіп, Раїса Тхорук, Елеонора Соловей, Ірина Щукіна, Максим Стріха.

Між пресслужба Офісу президента України повідомила, що "від імені Володимира Зеленського встановлено кошик квітів до пам'ятника письменниці у Києві". "Також від глави держави встановлено квіткову композицію на могилі Лесі Українки на Байковому кладовищі у Києві", - додали в ОПУ.

Раніше, 29 січня, Зеленський підписав указ № 32/2021 "Про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки" з метою вшанування пам'яті письменниці та популяризації її творчості.

Читайте також: Франкó - не Фрáнко, або Мадридські пристрасті довкола пам'ятника Каменяреві