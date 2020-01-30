 В Україні представлять перше нецензуроване видання творів Лесі Українки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Україні представлять перше нецензуроване видання творів Лесі Українки

В Україні з нагоди 150-річчя з дня народження Лесі Українки презентують перше нецензуроване 14-томне видання її творів.

Директорка Українського інституту книги Олександра Коваль із 14-томним зібранням творів Лесі Українки

Директорка "Українського інституту книги" Олександра Коваль із 14-томним зібранням творів Лесі Українки

В Україні в четвер, 25 лютого, представлять перше нецензуроване 14-томне видання творів Лесі Українки з нагоди 150-річчя з дня народження мисткині. Про це повідомляє Український інститут книги в соцмережі Facebook.

Це видання поділене тематично і жанрово за такими напрямами-блоками: драматургія, поезія та ліро-епічні поеми, художня проза, літературна критика та публіцистика, переклади, записи народної творчості та пісні, записані з голосу Лесі Українки, "Стародавня історія східних народів" та конспекти, виписки, нотатки, а також листування. Загалом видання нараховує 9448 сторінок. Тираж складає 1500 примірників. Як повідомила DW директорка Українського інститут книги Олександра Коваль, собівартість усього зібрання творів становить 4164 гривні, одного тому - 297 гривень.

За її словами, це видання не призначене для продажу, оскільки видане коштом  держбюджету. Весь наклад буде переданий до публічних та університетських бібліотек, наукових установ і музеїв, а частина накладу буде передана до міністерства закордонних справ України для розповсюдження за кордоном, зазначила Коваль.

Читайте також: Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш. …чи "українське чудо" (частина п'ята)

Видання створене у співпраці Українського інституту книги та Волинського національного університету, а також науковців. Серед них: Сергій Романов, Марія Моклиця, Юрій Громико, Тетяна Данилюк-Терещук, Олена Кицан, Надія Колошук, Тереза Левчук, Олена Маланій, Антоніна Радько, Лариса Семенюк, Вікторія Сірук, Вікторія Соколова, Віктор Яручик, Оксана Бєлих, Людмила Бондарук, Ірина Біскуб, Віра Агеєва, Олександра Вісич, Світлана Кирилюк, Світлана Кочерга, Олена Огнєва, Ольга Полюхович, Валентина Прокіп, Раїса Тхорук, Елеонора Соловей, Ірина Щукіна, Максим Стріха. 

Між пресслужба Офісу президента України повідомила, що "від імені Володимира Зеленського встановлено кошик квітів до пам'ятника письменниці у Києві". "Також від глави держави встановлено квіткову композицію на могилі Лесі Українки на Байковому кладовищі у Києві", - додали в ОПУ.

Раніше, 29 січня, Зеленський підписав указ № 32/2021 "Про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки" з метою вшанування пам'яті письменниці та популяризації її творчості.

Читайте також: Франкó - не Фрáнко, або Мадридські пристрасті довкола пам'ятника Каменяреві

DW.COM

Наталка Сняданко: ЗНО за текстами Монатіка

"Освіта і культура, так само як і особиста гігієна, - речі, потрібні лише умовно. Точніше, за умови, коли людина відчуває певний дискомфорт у разі їх відсутності", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.  

Також за темою

USA Washington 2019 | John Bolton, damaliger Sicherheitsberater

Рада нацбезпеки США вимагає відредагувати книгу Джона Болтона 30.01.2020

У Раді національної безпеки США вимагають від Джона Болтона видалити засекречену інформацію з його майбутньої книги, в якій Трампа звинувачується у тиску на Зеленського.

USA John Bolton in Durham

Ексрадник президента США Болтон розраховує на поразку Трампа на виборах 22.06.2020

Дональд Трамп напряму пов'язував надання військової допомоги Україні з розслідуванням щодо сина Джо Байдена, запевняє ексрадник президента США Джон Болтон. Він сподівається, що Трампа не переоберуть на другий термін.

Pawel Scheremet Journalist

Зеленський впевнений, що вбивць Шеремета знайдуть 23.07.2019

Ті, хто скоїли вбивство журналіста Павла Шеремета, будуть знайдені, пообіцяв президент України Володимир Зеленський. Утім, жодних термінів Зеленський не назвав.

Реклама

Докладно

В Україні розпочали щеплення проти COVID-19

"Почуваємося добре": медики про перші щеплення від COVID-19

Українські медики розповіли DW про свої враження від вакцинації.  

Пластикові упаковки забруднюють довкілля

У ФРН винайшли альтернативу пінопласту

Виявляється, замінити екологічно шкідливі полімери може макулатура.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  