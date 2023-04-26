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Фото: Mavka. Lisova Pisnya
КультураНімеччина

"Мавка" виходить на німецькі кіноекрани

Євген Тейзе
2 год. тому

Анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" за мотивами твору Лесі Українки невдовзі вийде на екрани у кінотеатрах Німеччини. Спершу українською мовою, а згодом і у німецькому перекладі.

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Поки сімейний фільм "Мавка" в Україні б'є рекорди за касовими зборами, цю досі найуспішнішу анімаційну картину українського виробництва невдовзі можна буде побачити і на німецьких кіноекранах. Фільм за мотивами твору Лесі Українки, починаючи з 27 квітня, демонструватимуть у двох великих мережах кінотеатрів - Cineplex та Cinestar. Крім того, "Мавку" покажуть у всіх 17 філіалах мережі Kinopolis, зокрема, у таких містах, як Мюнхен, Карлсруе або Ґісен. Спершу анімацію показуватимуть мовою оригіналу з німецькими субтитрами. 

"Ми з задоволенням взяли "Мавку" українською мовою до програми, пам'ятаючи наскільки успішно у нас торік йшов, наприклад "Падінгтон" українською. У Німеччині з минулого року багато українців з дітьми, які залишили батьківщину через війну. Ми раді запропонувати їм фільми рідною мовою", - прокоментувала у розмові з DW речниця мережі Cinepleх. Представниця мережі уточнила, що фільм українською буде у програмі до кінця травня.

Головні герої - Мавка і Лукаш - у вересні заговорять німецькою.
Головні герої - Мавка і Лукаш - у вересні заговорять німецькою. У німецьких кінотеатрах фільм називатиметься "Mavka - Hüterin des Waldes"Фото: Mavka. Lisova Pisnya

У вересні - німецькою мовою

Поки що картина з'явилася у програмі близько третини з понад 80 кінотеатрів Cinepleх, зокрема, у таких містах як Ахен, Брухзаль, Фрідріхсгафен або Ной-Ульм. "Поки у нас заплановано здебільшого по 3-4 сеанси на найближчі вихідні, потім будемо дивитися залежно від попиту", - зазначила представниця Cinepleх. Першим серед кінотеатрів мережі "Мавку" вже 27 квітня покаже кінотеатр у Дрездені, де загалом до 5 травня вже призначено одразу 13 сеансів. "Мавка" - гарний сімейний фільм, чудово зроблений, з чарівною головною героїнею. Він пасує до нашої програми, ми очікуємо, що на нього буде попит", - зауважили у Cinepleх.

У мережі Cinestar одразу у декількох містах "Мавку" можна буде побачити вже 27 квітня, зокрема у Бонні, Бремені, Берліні й Дюссельдорфі і Дортмунді. Фільм представлений у програмі більшості з близько 50 кінотеатрів мережі. 

З німецьким дубляжем картина анонсована у німецких кінотеатрах на початок вересня.

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DW I Kommentarbild Eugen Theise
Євген Тейзе Автор і оглядач Української редакції DW
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