"Мавка" у Німеччині: як Disney, але з України

"Мені дуууже сподобалося", - із захватом розповідає 7-річна Тіна після перегляду "Мавки" в одному з кінотеатрів Бонна. "Мавка дуже добра і гарна, немов принцеса. Але з героїв мені найбільше сподобався Жабокиць. Він такий прикольний!" - каже дівчина. Її мама теж дуже задоволена спільним походом до кінотеатру з донькою і зізнається, що найбільше сміялася, коли побачила у фільмі героїв, які явно втілюють у казковій історії двох боксерів, яких добре знають і люблять у Німеччині, - братів Кличків. "Тіна вагалася, чи йти на диснеївську "Русалоньку" чи на "Мавку", подивилася трейлери і вирішила: йдемо на "Мавку"! Ми не пошкодували", - каже жінка.

Рівень Disney

З тим, що "Мавка" від української студії "Анімаград" цілком може тягатися з колегами з легендарної Disney, відзначають і німецькі критики. "Цей фільм тримає планку, задану "Диснеєм" як з точки зору сюжету, так і з точки зору технічної реалізації. Це приємний сюрприз для мене, адже раніше я знав Україну лише за деякими авторськими фільмами", - зізнався у розмові з DW відомий берлінський кінокритик Берт Ребгандль (Bert Rebhandl).

За його словами, авторам фільму вдалося зробити продукт, який багато в чому орієнтується на стандарти "Диснея", але водночас є й досить своєрідним. Критик каже, що українцям вдалося зробити продукт світового рівня, маючи в рази менший бюджет, ніж зазвичай мають колеги у США. "Це - одна з переваг анімаційного кіно. Ця сфера дає шанс тим, в кого є креативність і розум, а також технічне ноу-хау, зробити фільм, який має рівень Disney", - констатує Ребгандль.

"Мавку" німецькі критики часто порівнюють з "Диснеєм". Але не завжди це записують фільму в актив. "Будучи сам на сам із природою, Мавка - це українська сестра Покахонтас, Ваяни або Аріель - диснеївських принцес з чистою душею природи. Талія тонка, немов в оси, великі зелені очі і зелене волосся та веселі друзяки-тварини, як-от наїжена жаба - таке враження, що Мавка з'явилася прямісінько з фільму від Disney", - констатує критик столичної Berliner Morgenpost і зазначає, що ця схожість з американськими аналогами "значною мірою позбавляє фільм оригінальності". А гумор у фільмі, додає журналіст берлінського видання, "ладний розважити хіба що маленьких дітей".

Критику на шпальтах Berliner Morgenpost водночас компенсують і компліменти, зокрема за вражаюче гарно змальовану українську природу. "Фільм робить просто щасливим", - підсумовує оглядач берлінського видання.

Мавка і чудернацький Жабокиць Фото: Shout! Factory/Everett Collection/picture alliance

Якість фільму - це ще не касові збори

І все ж, з "Диснеєм" як з брендом конкурувати за касові збори все одно поки важко. Якщо "Русалонька" у червні на другому місці у кіночартах Німеччини, то "Мавка" не потрапила навіть у десятку. Хоча щойно фільм у квітні з'явився у німецьких кінотеатрах наприкінці квітня мовою оригіналу, він заповнював зали і кілька тижнів тримався на 8-9 місцях. Вочевидь, він і серед українців у Німеччині повторив успіх, здобутий на батьківщині. Загалом станом на 12 червня фільм подивилися більше 121 тисячі глядачів у Німеччині. З них 12,5 тисячі - за перші вихідні показу німецької версії. "Цілком гідний показник", - прокоментував Берт Ребгандль.

У компанії Splendid Film, яка володіє правами на німецьку версію "Мавки", цими цифрами загалом задоволені, хоча і визнають, що вибитись на перші позиції у німецьких чартах дуже важко, навіть якщо не поступатися якістю американським конкурентам. "Враховуючи кількість прем'єр, німецькій публіці важко визначитися, що саме дивитися", - зазначив у коментарі DW представник прокатної компанії Томас Фоґт (Thomas Vogt).

Двоє здорованів, у яких німці одразу впізнали братів Кличків Фото: Shout! Factory/Everett Collection/picture alliance

Старт на три місяці раніше

Спершу планувалося, що кіностарт німецької версії "Мавки" відбудеться у вересні - кінотеатри вже навіть давали відповідні анонси. Але Splendid Film спонтанно перенесла старт на 8 червня. "Після того, як передпоказ мовою оригіналу був дуже успішним - нерідко зали по всій Німеччині були заповнені, - напрошувалося рішення скористатися моментом і перенести старт німецької версії на більш ранні дати", - пояснює Фоґт. Утім, чи виправдало себе таке рішення, поки сказати важко. Через спеку у Німеччині кінотеатри протягом останніх тижнів напівпорожні. "Люди у таку погоду більше їдять морозиво або засмагають", - зазначила у розмові з DW співробітниця одного з кінотеатрів Бонна, відповідаючи, чому ані на "Мавку", ані на інші дитячі фільми, крім як на вихідних, подекуди не продано жодного квитка.

Тим не менше, той, хто побував на "Мавці", здебільшого йде з приємними враженнями. "Цей фільм вчить любити і цінувати природу", - каже 7-річна Тіна. Загалом же, судячи з відгуків, німецькій публіці - і дорослим і дітям - фільм зрозумілий і цікавий тим, що кожен бачить у ньому щось своє. Чимало дорослих глядачів, зокрема і кінокритики, побачили у жесті Мавки, коли вона складає руки трикутником, алюзію на характерний жест колишньої німецької канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel). Цей жест у стилі Меркель Мавка використовує, "щоби покликати на допомогу найвищу силу - саме такою свого часу багато хто в Європі вважав жінку, яка винайшла цей жест", зауважує кінокритик мюнхенської Süddeutsche Zeitung.

Нові успіхи попереду?

Членів команди у Києві, які працювали над "Мавкою", асоціації з Анґелою Меркель змушують усміхатись. "До Меркель це точно не має стосунку", - зазначив один з команди аніматорів у неформальній бесіді. Автори фільму уважно стежать за міжнародними відгуками, сподіваючись, що змогли зарекомендувати українське анімаційне кіно з найкращої сторони. Кінокритик Берт Ребгандль не сумнівається, що попереду в українських аніматорів - наступні міжнародні успіхи. "Україна - нація стартапів і програмістів. Всі передумови для розвитку анімаційного кіно є. Коли настане справедливий мир, варто очікувати нових цікавих фільмів", - прогнозує берлінський оглядач.