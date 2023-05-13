Найвищу нагороду Німецької кінопремії отримала "Учительська"

"Золоту Лолу" у категорії "Найкращий художній фільм" несподівано для багатьох отримала драма "Учительська" режисера Ількера Чатака. У фільму "На Західному фронті без змін", відзначеного критиками, - дев'ять нагород.

Німецьку кінопремію (Deutscher Filmpreis), також відому як "Лола", у категорії "Найкращий художній фільм" ("Золота Лола") отримала драма "Вчительська" ("Das Lehrerzimmer") режисера Ількера Чатака (Ilker Çatak). Вручення нагород відбулося у Берліні у п'ятницю, 12 травня.

Акторка Леоні Бенеш (Leonie Benesch), відома за ролями у телесеріалах "Вавілон-Берлін" та "Корона", грає вчительку, яка хоче розібратися в серії шкільних крадіжок і вирішує таємно встановити камеру в учительській. Фільм отримав п'ять нагород. Бенеш була визнана найкращою виконавицею головної ролі, а Чатак - найкращим режисером.

Нова екранізація антивоєнного роману німецького письменника Еріха Марії Ремарка (Erich Maria Remarque), що отримала визнання у критиків, "На Західному фронті без змін" ("Im Westen nichts Neues") здобула дев'ять нагород, зокрема "Срібну Лолу", але водночас втратила головний приз. Відзначено, зокрема, композитора стрічки Фолькера Бертельмана (Volker Bertelmann), відомого під сценічним псевдонімом Гаушка (Hauschka). Крім того, нагороди присуджені за найкращі візуальні ефекти, найкраще звукове оформлення, найкращу сценографію.

"Бронзову Лолу" отримала робота "Вбивця "Священний павук" ("Holy Spider") - про маніяка, який переслідує секс-працівниць в Ірані.

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Фолькер Шлендорф був нагороджений за видатні заслуги перед німецьким кінематографом

Режисер Фолькер Шлендорф (Volker Schlöndorff), який екранізував "Бляшаний барабан" Ґюнтера Ґрасса (Günter Grass), отримав почесну нагороди за видатні заслуги перед німецьким кінематографом. Зірка Голлівуду Джон Малкович та інші кінематографісти віддали шану Шлендорфу за допомогою відеозв'язку.

Найкращим документальним фільмом визнано картину про німецьку письменницю Ельфріде Єлінек ("Elfriede Elinek - Die Sprache von der Leine lassen").

Держміністерка ФРН закликала не замовчувати проблеми у кінематографі

Німецька кінопремія - одна з найважливіших нагород у кіноіндустрії. Її переможцям та номінантам виділяють загалом близько трьох мільйонів євро на нові проєкти. Кошти перераховуються за лінією держміністерки ФРН з питань культури та ЗМІ Клаудії Рот (Claudia Roth).

На церемонію нагородження до театру на Потсдамській площі було запрошено близько 1600 гостей.

Під час виступу на церемонії Рот закликала не замовчувати проблеми, що існують у кінематографі: зловживання владою, сексуальне насильство на знімальному майданчику. Критики цих явищ часто зазнають через це остракізму, визнала держміністерка. Вона звернула увагу на необхідність створення фільмів у творчій та конструктивній робочій атмосфері, на неприпустимість миритися з "атмосферою страху" на майданчику.

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