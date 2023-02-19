"На Західному фронті без змін" взяв головну статуетку BAFTA

Картина, заснована на однойменному романі німецького письменника Еріха Марії Ремарка (Erich Maria Remarque), перемогла в таких категоріях: найкращий фільм, найкращий режисер, найкращий фільм іноземною, найкраща операторська робота, найкращий адаптований сценарій, найкраща музика до фільму та найкращий звук.
BAFTA-2023
Найкращий актором британська кіноакадемія визнала американця Остіна Батлера за головну роль у фільмі База Лурмана "Елвіс", акторкою - австралійку Кейт Бланшетт за головну роль у фільмі Тодда Філда "Тар".
Нагороду за найкращий оригінальний сценарій виборов "Банші Інішерина" ірландця Мартіна МакДони. Актори цього фільму перемогли в чоловічій та жіночій номінації "другого плану".
Статуетку за найкращий монтаж взяв "Все завжди і водночас" Дена Квана та Деніела Шайнерта, а за найкращі спецефекти - "Аватар: шлях Води" Джеймса Кемерона.
Найкращим анімаційним фільмом став "Піноккіо" Гільєрмо дель Торо.
Премію за найкращий документальний фільм віддали "Навальному" Деніела Роера про російського опозиціонера.
В очікуванні "Оскара"
"На Західному фронті без змін" цього року вже висувався на американську кінопремію "Золотий глобус" у категорії "найкращий неангломовний фільм", але нагороду не отримав. Стрічку обійшов фільм "Аргентина, 1985" аргентинця Сантьяго Мітре.
Картина Берґера зараз також представлена у п'яти номінаціях премії американської кіноакадемії "Оскар", зокрема "найкращий міжнародний художній фільм". Церемонія нагородження відбудеться 12 березня.