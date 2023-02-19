"На Західному фронті без змін" взяв головну статуетку BAFTA

Британська кіноакадемія роздала нагороди. Військова драма німця Едварда Берґера перемогла в семи категоріях, зокрема: найкращий фільм і найкращий режисер.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

Військова драма "На Західному фронті без змін" німецького режисера Едварда Берґера (Edward Berger) отримала сім нагород на премії Британської академії кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA), що пройшла в неділю, 19 лютого. Ця стрічка мала цього року найбільше номінацій та претендувала на перемогу в 14 категоріях.

Картина, заснована на однойменному романі німецького письменника Еріха Марії Ремарка (Erich Maria Remarque), перемогла в таких категоріях: найкращий фільм, найкращий режисер, найкращий фільм іноземною, найкраща операторська робота, найкращий адаптований сценарій, найкраща музика до фільму та найкращий звук.

BAFTA-2023

Найкращий актором британська кіноакадемія визнала американця Остіна Батлера за головну роль у фільмі База Лурмана "Елвіс", акторкою - австралійку Кейт Бланшетт за головну роль у фільмі Тодда Філда "Тар".

Статуетка британської кінопремії BAFTA Фото: Jonathan Brady/empics/picture alliance

Нагороду за найкращий оригінальний сценарій виборов "Банші Інішерина" ірландця Мартіна МакДони. Актори цього фільму перемогли в чоловічій та жіночій номінації "другого плану".

Статуетку за найкращий монтаж взяв "Все завжди і водночас" Дена Квана та Деніела Шайнерта, а за найкращі спецефекти - "Аватар: шлях Води" Джеймса Кемерона.

Найкращим анімаційним фільмом став "Піноккіо" Гільєрмо дель Торо.

Премію за найкращий документальний фільм віддали "Навальному" Деніела Роера про російського опозиціонера.

В очікуванні "Оскара"

"На Західному фронті без змін" цього року вже висувався на американську кінопремію "Золотий глобус" у категорії "найкращий неангломовний фільм", але нагороду не отримав. Стрічку обійшов фільм "Аргентина, 1985" аргентинця Сантьяго Мітре.

Картина Берґера зараз також представлена у п'яти номінаціях премії американської кіноакадемії "Оскар", зокрема "найкращий міжнародний художній фільм". Церемонія нагородження відбудеться 12 березня.