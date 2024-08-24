Пентагон розкрив деталі нової військової допомоги Києву

США передадуть Україні засоби ППО, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкове озброєння на 125 мільйонів доларів.

Міністерство оборони США оприлюднило деталі 64-го траншу військового обладнання для України, виділеного з нагоди Дня незалежності. Як йдеться у повідомленні на сайті Пентагону, опублікованого в ніч на 24 серпня, орієнтовна вартість нового пакета становить 125 мільйонів доларів.

Він включатиме, зокрема, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкові озброєння. Серед виділеного озброєння обладнання та боєприпаси для боротьби з безпілотниками, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), а також 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди та боєприпаси для стрілецької зброї. Також будуть поставлені ракети з трубчастими пусковими установками, оптичним стеженням і дротовим наведенням (TOW) і протитанкові системи Javelin і AT-4.

Крім того, України отримає високомобільні багатоцільові колісні машини швидкої допомоги (HMMWV) та різноманітне медичне обладнання, а також , як зазначається, запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспорт.

"Тоді як Україна готується святкувати свій День незалежності 24 серпня - через понад два з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення Кремля - Сполучені Штати і міжнародна коаліція з близько 50 членів Альянсу і партнерів залишаються відданими підтримці відважних захисників України, які продовжують боротися проти російської агресії", - наголосили в американському міноборони.

Військове обладнання із запасів Пентагону передадуть Києву в межах президентстьких повноважень зі скорочення озброєння.

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