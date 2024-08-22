Посольство США в Україні: Ризик атак РФ підвищений

Посольство США в Києві попереджає про підвищений ризик атак російських безпілотників і ракет протягом наступних днів. Ризик пов'язаний з Днем незалежності України 24 серпня.

Посольство США в Україні попереджає про підвищений ризик атак Росії по українській території на тлі святкування Дня незалежності України 24 серпня. "Посольство США в Києві оцінює, що протягом наступних кількох днів і протягом вихідних у всій Україні буде підвищений ризик і нічних, і денних атак російських безпілотників і ракет у зв'язку з Днем незалежності України 24 серпня", - ідеться в попередженні про безпеку для громадян США в Україні, розміщеному на сайті посольства у середу, 21 серпня.

Дипустанова рекомендує громадянам США стежити за повідомленнями місцевих ЗМІ, визначити місця укриттів і користуватися ними під час повітряних тривог, а також дотримуватись вказівок українських посадовців і рятувальників у разі надзвичайної ситуації.

Минулого року у ці ж дні посольство США також заявляло про підвищений ризик атак з боку Росії. Однак ні тоді, ні нині посольство не закликає громадян США залишити територію України з метою забезпечення безпеки.

Натомість у 2022 році посольство США поширювало такі заклики, вказавши напередодні Дня незалежності України на активізації зусиль Росії з завдання ударів по цивільній інфраструктурі та урядових об'єктах.