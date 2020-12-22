 Франція послаблює обмеження щодо Великобританії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2020

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Новини

Франція послаблює обмеження щодо Великобританії

За наявності негативного тесту на COVID-19 французи та громадяни ЄС зможуть в'їжджати з Великобританії до Франції, повідомили в Парижі. Раніше обмеження запровадили через мутований коронавірус.

Вантажівки на півдні Великобританії

На півдні Великобританії нині застрягли тисячі вантажівок з вантажем

Влада Франції послаблює запровадженні раніше через виявлення мутованого коронавірусу обмеження щодо Великобританії. Про це у вівторок, 22 грудня, повідомив французький міністр транспорту Жан-Батіст Джеббарі у соцмережі Twitter.

За словами французького урядовця, вже з опівночі 23 грудня французи і громадяни ЄС зможуть в'їжджати з території Великобританії до Франції за наявності негативного тесту на COVID-19.

Тим часом в офісі прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона повідомили, що аналогічні правила мають застосовуватися до всіх осіб, які мають постійне місце проживання у Франції.

Крім того, Джеббарі заявив в ефірі телеканалу BFM Television, що протягом вечора буде окремо оголошено про рішення щодо ситуації з водіями вантажівок, котрі застрягли в південній частині Великобританії. А його британський колега Грант Шеппс повідомив, що водії матимуть можливість уже з середи отримати тести на наявність коронавірусу, щоб повернутися до Франції, передає інформагенція Reuters.

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Нагадаємо, раніше влада Франції, побоюючись поширення мутованого і, можливо, більш заразного штаму коронавірусу у Великобританії, закрила свої кордони для людей та товарів з Великобританії. Багато водіїв вантажівок, які вирушили на континент, опинилися заблокованими в Південній Англії.

За даними інформагенції dpa, натепер у британському порту Дувр та його околицях перебувають тисячі вантажівок. Ситуація настільки драматична, що довелося розмістити майже 2,2 тисячі вантажівок та комерційний автотранспортних засобів на розташованому неподалік виведеному з експлуатації аеропорту. Ще кількасот вантажівок розмістили на автомагістралі М20, що з'єднує Дувр з Лондоном.

Нагадаємо, раніше цього дня Єврокомісія рекомендувала країнам-членам ЄС послабити запровадженні щодо Великобританії протиепідемічні обмеження.

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