Франція послаблює обмеження щодо Великобританії

За наявності негативного тесту на COVID-19 французи та громадяни ЄС зможуть в'їжджати з Великобританії до Франції, повідомили в Парижі. Раніше обмеження запровадили через мутований коронавірус.
Влада Франції послаблює запровадженні раніше через виявлення мутованого коронавірусу обмеження щодо Великобританії. Про це у вівторок, 22 грудня, повідомив французький міністр транспорту Жан-Батіст Джеббарі у соцмережі Twitter.
За словами французького урядовця, вже з опівночі 23 грудня французи і громадяни ЄС зможуть в'їжджати з території Великобританії до Франції за наявності негативного тесту на COVID-19.
Тим часом в офісі прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона повідомили, що аналогічні правила мають застосовуватися до всіх осіб, які мають постійне місце проживання у Франції.
Крім того, Джеббарі заявив в ефірі телеканалу BFM Television, що протягом вечора буде окремо оголошено про рішення щодо ситуації з водіями вантажівок, котрі застрягли в південній частині Великобританії. А його британський колега Грант Шеппс повідомив, що водії матимуть можливість уже з середи отримати тести на наявність коронавірусу, щоб повернутися до Франції, передає інформагенція Reuters.
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Нагадаємо, раніше влада Франції, побоюючись поширення мутованого і, можливо, більш заразного штаму коронавірусу у Великобританії, закрила свої кордони для людей та товарів з Великобританії. Багато водіїв вантажівок, які вирушили на континент, опинилися заблокованими в Південній Англії.
За даними інформагенції dpa, натепер у британському порту Дувр та його околицях перебувають тисячі вантажівок. Ситуація настільки драматична, що довелося розмістити майже 2,2 тисячі вантажівок та комерційний автотранспортних засобів на розташованому неподалік виведеному з експлуатації аеропорту. Ще кількасот вантажівок розмістили на автомагістралі М20, що з'єднує Дувр з Лондоном.
Нагадаємо, раніше цього дня Єврокомісія рекомендувала країнам-членам ЄС послабити запровадженні щодо Великобританії протиепідемічні обмеження.
Виявлений у Великобританії мутований штам коронавірусу поширюється швидше, ніж попередній, але від цього він не став небезпечнішим. Спільно з вакцинами мутації послаблюють вірус до рівня легкої застуди.
Влада Нідерландів заборонила пасажирські перельоти з Великобританії до 1 січня. Острівною країною поширюється новий штам коронавірусу, який тепер виявили і на континенті.
Німецький вірусолог Крістіан Дростен з берлінської клініки Charité вважає, що для висновків про небезпеку мутованого штаму коронавірусу ще замало наукових даних. А спалах в Англії може бути пов'язаний з поведінкою людей.