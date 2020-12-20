ФРН закрила авіасполучення з Великобританією через мутацію коронавірусу

Німеччина заборонила повітряне сполучення із Великобританією через виявлення там нового штаму коронавірусу. Заборона почне діяти з понеділка, 21 грудня, і триватиме щонайменше до 31 грудня, повідомило міністерство транспорту ФРН. Винятки будуть зроблені лише для вантажних літаків.

Міністерство внутрішніх справ ФРН також наказало поліції негайно розпочати перевірки пасажирів з Великобританії та Південно-Африканської республіки, де також був виявлений новий штам коронавірусу.

21 грудня німецький уряд також розгляне можливість запровадження подальшої заборони для сполучення із Південно-Африканською республікою, яке може почати діяти з 1 січня. Про це повідомив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn), передає телеканал ARD.

Як повідомлялось, новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. За словами британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, він може бути на 70 відсотків більш заразним, ніж старий варіант.

Після того, як стало відомо про мутацію коронавірусу, сполучення із Великобританією припинили Нідерланди, Бельгія, Болгарія, Ірландія та Австрія. Франція вирішила призупинити будь-яке транспортне сполучення з королівством на дві доби, починаючи з опівночі понеділка, а Чехія запровадила карантин для тих, хто повернувся з Великобританії.