 ФРН закрила авіасполучення з Великобританією через мутацію коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ФРН закрила авіасполучення з Великобританією через мутацію коронавірусу

Через виявлений у Великобританії новий штам коронавірусу, який дуже швидко поширюється, Німеччина услід за іншими європейськими країнами заборонила пасажирське повітряне сполучення з острівною державою.

Німеччина заборонила пасажирське повітряне сполучення з Великобританією

Німеччина заборонила пасажирське повітряне сполучення з Великобританією

Німеччина заборонила повітряне сполучення із Великобританією через виявлення там нового штаму коронавірусу. Заборона почне діяти з понеділка, 21 грудня, і триватиме щонайменше до 31 грудня, повідомило міністерство транспорту ФРН. Винятки будуть зроблені лише для вантажних літаків.

Міністерство внутрішніх справ ФРН також наказало поліції негайно розпочати перевірки пасажирів з Великобританії та Південно-Африканської республіки, де також був виявлений новий штам коронавірусу.

21 грудня німецький уряд також розгляне можливість запровадження подальшої заборони для сполучення із Південно-Африканською республікою, яке може почати діяти з 1 січня. Про це повідомив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn), передає телеканал ARD.

Як повідомлялось, новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. За словами британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, він може бути на 70 відсотків більш заразним, ніж старий варіант.

Після того, як стало відомо про мутацію коронавірусу, сполучення із Великобританією припинили Нідерланди, Бельгія, Болгарія, Ірландія та Австрія. Франція вирішила призупинити будь-яке транспортне сполучення з королівством на дві доби, починаючи з опівночі понеділка, а Чехія запровадила карантин для тих, хто повернувся з Великобританії.

  • Коли світ навколо зупиняється

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Коли світ навколо зупиняється

    Лауреат різноманітних нагород фотограф Вей Джиан Чан закарбував на своїх світлинах сюрреалістичну атмосферу в майже спорожнілому Лондоні. Більшість його робіт - це колажі, в яких виринають контрастуючі графіті на кшталт "Надія" чи "Омана". На цій роботі зображені два велосипедисти, які проїжджають повз плакати митця Марка Тітчнера. Меседж: "Будь ласка, повірте, ці дні минуть".

  • На них тримається вся система

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    На них тримається вся система

    "Не всі супергерої носять плащі", - таким є меседж фотографа Джорджа Коппока. На своїх портретах він зобразив "системнозначущих" жителів Лідса, які підтримували функціонування міста під час карантину: медичний персонал, а також лікарі, селяни, працівники супермаркетів, поліцейські та волонтери. На фото: медсестра одного з пологових будинків.

  • Розірваний зв'язок

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Розірваний зв'язок

    Серія світлин Флори Луна ґрунтується на ідеї, що вже до карантину між людьми та світом навколо існував фільтр, який тепер лише посилився. "Пандемія не лише встановила більше фізичних меж для наших контактів з іншими, такі як монітори комп'ютерів, маски та перегородки з прозорого пластику, але й посилила межі, які існували в реальному світі".

  • Затиснені у власні домівки

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Затиснені у власні домівки

    Багатьом родинам довелося виконувати свою роботу та продовжувати шкільне навчання з дому, не знаючи, чим це скінчиться: просто жах. Відчуття власної неспроможності Клер Ермітейдж посилювали повідомлення батьків-ентузіастів у соціальних мережах, які описували "чудові проєкти" зі своїми дітьми. Фотографиня вирішила зайняти гумористичну перспективу, аби закарбувати власне становище під час карантину.

  • Під тиском

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Під тиском

    Коли почалася пандемія, ландшафтний фотограф Скотт Стівенс мусив тимчасово припинити свою роботу. Він вирішив опрацьовувати свої світлини за домашнім робочим столом та дати таким чином свою візуальну "заряджену емоціями відповідь на нинішню кризу". Його серія "Під тиском" демонструє настінний барометр поряд із фотографією неба з вікна кімнати фотографа.

  • Фейкова вулична сцена

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Фейкова вулична сцена

    Зазвичай Кріс Сілк фотографує вуличні сцени. Під час карантину він експериментував із власними фотографіями міста: він брав фігури з модельної залізниці свого батька чи інші предмети домашнього вжитку та вмонтовував їх у ту чи іншу сцену з природним доступом світла. "Немає нудних місць для фотографій", - прокоментував він особливі робочі умови.

  • Тваринний світ під час карантину

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Тваринний світ під час карантину

    Володар різних нагород фотограф Іан Вейд зазвичай фотографує диких тварин на вулицях міста. Тепер же він узявся експериментувати з пластиковими фігурками тварин його дворічної доньки, аби вони виглядали природно. Він відчував на собі багато дивних поглядів, коли лежав на животі в струмку, аби сфотографувати цього пластикового бенгальського тигра.

  • Прогулянка під час карантину

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Прогулянка під час карантину

    Документальна фотографиня Джастін Дезмонд під час ізоляції познайомилася з абсолютно невідомими їй людьми. "Одного сонячного дня я вийшла зі своєю камерою та запитувала в небагатьох людей, яких зустрічала на своєму шляху, чи можна їх сфотографувати та як вони переживають карантин". Результат - серія фотографій, зроблена на відстані двох метрів від об'єктів.

  • Листи дорогим серцю людям

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Листи дорогим серцю людям

    "Через страх, який ми відчуваємо перед тим, що нам іще доведеться пережити через вірус, ми сумуємо за іншими більше ніж зазвичай", - переконана фотографиня Акіко Дюпон. Це надихнуло її попросити своїх сусідів на півдні Лондона написати листа людині, про яку вони часто думають під час карантину. Семирічна Софія (на фото) написала своїй бабусі в Канаді.

  • Карантинний балет

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Карантинний балет

    11-річний син фотографині Гемми Гріффітс танцює балет. Тренувань під час карантину не було, тож він займався вдома, через що "його надзвичайно довге волосся літало по квартирі". Вона закарбувала його заняття на фото, "аби згадувати про ці дивні часи та закарбувати варту подиву красу його рухів у абсолютно звичайній оселі".

  • Проєкт Надія: танцювальники під час карантину

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Проєкт "Надія": танцювальники під час карантину

    Фотографиня Сенем Піс так само отримала натхнення від балету. Вона сфотографувала одразу кількох танцівниць і танцівників. "Усі ми раптом опинилися в ситуації, якої ми не могли собі до цього уявити", - написала вона. Для неї танцівники стали водночас символом життєствердного меседжу: "Завжди є надія. Завжди є радість у житті".

    Автор: Елізабет Ґренір


DW.COM

Великобританія посилює локдаун через новий штам коронавірусу

Мешканцям Лондона та частини Англії заборонені зустрічі з друзями та родичами, які мешкають окремо. Виявлений нещодавно новий варіант коронавірусу передається більш швидко, ніж старий, повідомив Борис Джонсон.  

Також за темою

Niederlande Amsterdam Schiphol | British Airways Embraer ERJ-190

Нідерланди не приймають літаки з Великобританії через новий штам коронавірусу 20.12.2020

Влада Нідерландів заборонила пасажирські перельоти з Великобританії до 1 січня. Острівною країною поширюється новий штам коронавірусу, який тепер виявили і на континенті.

London Flughafen Heathrow

Мутація коронавірусу: країни ЄС закриваються від Великобританії 20.12.2020

Бельгія, Австрія, Нідерланди припиняють повітряне та залізничне сполучення з Великобританією через виявлений там новий різновид коронавірусу. Німеччина та Франція також зараз обговорюють можливу заборону.

BG Deutschland steht still | Flughafen Köln/Bonn

Пандемія COVID-19: в Німеччині скасували мільйон авіарейсів 11.11.2020

Через коронавірус з березня цього року в Німеччині було скасовано майже мільйон пасажирських авіарейсів.

Реклама

Докладно

Білоруські правозахисники визнали політв'язнями вже 157 осіб

Хто і за що стає політв'язнем у Білорусі

Від початку президентської кампанії білоруські правозахисники визнали політв'язнями 157 співгромадян.  

Місія МВФ почне працювати в Україні наступного тижня

МВФ 21 грудня розпочне перегляд програми stand-by для Києва

МВФ проведе дистанційне обговорення з українською владою останніх економічних подій, а також заходів та реформ.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  