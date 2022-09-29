На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події четверга, 29 вересня (час київський).
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Фінляндія сьогодні заборонить в'їзд російським туристам
Уряд Фінляндії повідомив, що прийме у четвер, 29 вересня, постанову, яка істотно обмежить право громадян Росії на в'їзд до країни в якості туристів і використання її як транзитної країни для поїздок в інші частини Шенгенської зони.
Пізніше цього тижня фінський уряд збереться, щоб обговорити шляхи посилення контролю на кордоні з Росією, в тому числі за допомогою прикордонного паркану.