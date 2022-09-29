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Війна Росії проти України
Щоденник війни
Громадянин РФ на прикордонному пункті пропуску в Фінляндії
Громадянин РФ на прикордонному пункті пропуску в Фінляндії 25 вересняФото: Lehtikuva via REUTERS
КонфліктиУкраїна

Фінляндія сьогодні заборонить в'їзд російським туристам

Віолетта Чайковська | Тетяна Кирилюк
8 хв. тому

218-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 29 вересня.

https://www.dw.com/uk/finlandia-sogodni-zaboronit-vizd-rosijskim-turistam/a-63274738

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 28 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події четверга, 29 вересня (час київський).

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Фінляндія сьогодні заборонить в'їзд російським туристам

Уряд Фінляндії повідомив, що прийме у четвер, 29 вересня, постанову, яка істотно обмежить право громадян Росії на в'їзд до країни в якості туристів і використання її як транзитної країни для поїздок в інші частини Шенгенської зони.

Пізніше цього тижня фінський уряд збереться, щоб обговорити шляхи посилення контролю на кордоні з Росією, в тому числі за допомогою прикордонного паркану.

Чи сумуватимуть фіни за росіянами?

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