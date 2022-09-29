218-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 29 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

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На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події четверга, 29 вересня (час київський).

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Фінляндія сьогодні заборонить в'їзд російським туристам

Уряд Фінляндії повідомив, що прийме у четвер, 29 вересня, постанову, яка істотно обмежить право громадян Росії на в'їзд до країни в якості туристів і використання її як транзитної країни для поїздок в інші частини Шенгенської зони.

Пізніше цього тижня фінський уряд збереться, щоб обговорити шляхи посилення контролю на кордоні з Росією, в тому числі за допомогою прикордонного паркану.