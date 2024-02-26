ФБК: Олексія Навального мали обміняти

У Фонді боротьби з корупцією заявили, що існувала домовленість про обмін російського опозиціонера Олексія Навального. Він загинув у колонії під час відбування покарання 16 лютого.

У команді російського опозиціонера Олексія Навального, який загинув 16 лютого у колонії, заявили, що існувала домовленість про його обмін. "Навальний найближчими днями мав опинитись на волі. Тому що ми добились рішення про його обмін", - заявила глава Міжнародного Фонду боротьби з корупцією Марія Пєвчіх у відео, оприлюдненому у понеділок, 26 лютого.

За її словами, на початку лютого російському президенту Володимиру Путіну запропонували обміняти кілера, офіцера ФСБ Вадіма Красікова, який відбуває покарання за вбивство у Берліні, на двох американських громадян та Олексія Навального. "Я отримала підтвердження, що переговори ведуться та знаходяться на фінальній стадії увечері 15 лютого. 16 лютого Олексія було вбито", - зазначила Пєвчіх.

Вона додала, що з початку війни соратники Навального працювали над можливістю "гуманітарного обміну" опозиційного політка за допомогою розслідувача Христо Грозєва.

Як повідомлялось, 24 лютого тіло Навального, який помер у колонії "Полярний вовк" у Харпі 16 лютого, віддали його матері Людмилі Навальній. До цього мамі Навального погрожували і висували ультиматуми, щоб вона погодилася провести таємний похорон. Інакше слідчі попереджали, що тіло сина не віддадуть і поховають його у колонії.

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Шольц: У смерті Навального винен Путін

Відповідальність за смерть Олексія Навального канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) поклав на президента РФ Володимира Путіна, зазначивши, що загибель опозиціонера є наслідком диктатури. "Як і всі інші, я також вважаю, що його вбив режим", - цитує Шольца 26 лютого агенція dpa.

Водночас, за даними Головного управління розвідки міністерства оборони України, смерть Навального була природньою, як наголошували в Росії. "Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, - він реально загинув від тромбу. І це більш-менш підтверджено. Це те, що ми знаємо, це взято не з інтернету", - заявив глава ГУР МО Кирило Буданов 25 лютого на полях форуму "Україна. Рік 2024".

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