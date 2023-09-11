WSJ: Навального можуть включити в обмін на вбивцю Хангошвілі

РФ домагається обміну Вадима Красікова, засудженого в Німеччині за вбивство учасника чеченської війни. На Заході допускають багатосторонній обмін, до якого можуть включити Олексія Навального, пише WSJ.

Росія продовжує домагатися повернення на батьківщину Вадима Красікова, який відбуває в Німеччині довічний термін за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Серед кандидатів на обмін ув'язненими фігурує і прізвище російського опозиційного політика Олексія Навального, повідомило в неділю, 10 вересня, The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на неназваних чиновників західних країн.

Високопоставлений співрозмовник видання розповів, що президент РФ Володимир Путін зацікавлений в обміні тільки на Красікова. США пов'язують із засудженим у ФРН російським кілером основні надії на визволення своїх громадян: колишнього морського піхотинця Пола Вілана, засудженого в РФ у 2020 році до 16 років колонії за обвинуваченням у шпигунстві, а також кореспондента WSJ Евана Гершковича, який із березня перебуває під арештом за тією самою статтею.

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Водночас обговорюють і багатосторонній обмін засуджених росіян у країнах Заходу на іноземців, засуджених до термінів у Росії, а також на політв'язнів на кшталт Навального, зазначають джерела WSJ.

Довічний термін Красікова за вбивство Хангошвілі

Будь-які переговори про обмін Красікова будуть "чутливими і непередбачуваними" у зв'язку із серйозністю скоєного ним злочину, визнають співрозмовники видання в дипломатичних колах західних країн. Вбивство Хангошвілі стало однією з "несподівано болючих для Німеччини подій" і викликало велике обурення в німецьких елітах, і потенційний обмін Красікова і видача його Росії могли б стати "предметом політичного конфлікту, зокрема й з опозицією", вказував раніше в розмові з DW німецький політолог, директор російської програми Фонду імені Фрідріха Еберта (Friedrich-Ebert-Stiftung) Олексій Юсупов.

Росіянин Вадим Красіков, який подорожував із підробленим паспортом на ім'я Вадима Соколова, убив Зелімхана Хангошвілі в парку Малий Тіргартен у Берліні 23 серпня 2019 року. Поліції вдалося затримати кілера, 15 грудня 2021 року його засудили до довічного ув'язнення. Земельний суд Берліна дійшов висновку, що вбивця "діяв на замовлення центрального російського уряду і був частиною російського силового апарату". У вироку зазначено, що вбивство мало стати відплатою за роль Хангошвілі у другій чеченській війні, включно з нападом на Назрань 2004 року.