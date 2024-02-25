Буданов: За даними ГУР, Навальний помер від тромбу

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що, за даними розвідки, російський опозиціонер Олексій Навальний дійсно помер природною смертю, як про це заявляли в РФ.

За даними, які озвучив начальник головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України Кирил Буданов, російський опозиціонер Олексій Навальний помер природною смертю - від тромбу. Про це Буданов заявив у неділю, 25 лютого, на полях форуму "Україна. Рік 2024".

"Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, - він реально загинув від тромбу. І це більш-менш підтверджено. Це те, що ми знаємо, це взято не з інтернету", - цитує Буданова агенція "Укрінформ".

Теза Буданова співпадає з версією, яку невдовзі після смерті опозиціонера повідомив телеканал RT з посиланням на "джерела".

Нагадаємо, Олексій Навальний помер 16 лютогоу колонії "Полярний вовк" у селищі міського типу Харп Ямало-Ненецького автономного округу РФ. Російська влада заявила, що Навальному стало погано після прогулянки, а медики не змогли його реанімувати та констатували смерть.

Тіло Навального його матері Людмилі Навальній видали лише на дев’ятий день після смерті. До цього матері Навального погрожували й висували ультиматуми, щоб вона погодилася провести таємний похорон. Інакше слідчі попереджали, що тіло сина не віддадуть і поховають його у колонії.

Цього ж дня на різних акціях у Росії затримали щонайменше 49 людей, більшість із яких вийшли вшанувати його пам'ять.

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