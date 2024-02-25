Буданов: За даними ГУР, Навальний помер від тромбу

Буданов: За даними ГУР, Навальний помер від тромбу25 лютого 2024 р.
За даними, які озвучив начальник головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України Кирил Буданов, російський опозиціонер Олексій Навальний помер природною смертю - від тромбу. Про це Буданов заявив у неділю, 25 лютого, на полях форуму "Україна. Рік 2024".
"Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, - він реально загинув від тромбу. І це більш-менш підтверджено. Це те, що ми знаємо, це взято не з інтернету", - цитує Буданова агенція "Укрінформ".
Теза Буданова співпадає з версією, яку невдовзі після смерті опозиціонера повідомив телеканал RT з посиланням на "джерела".
Нагадаємо, Олексій Навальний помер 16 лютогоу колонії "Полярний вовк" у селищі міського типу Харп Ямало-Ненецького автономного округу РФ. Російська влада заявила, що Навальному стало погано після прогулянки, а медики не змогли його реанімувати та констатували смерть.
Тіло Навального його матері Людмилі Навальній видали лише на дев’ятий день після смерті. До цього матері Навального погрожували й висували ультиматуми, щоб вона погодилася провести таємний похорон. Інакше слідчі попереджали, що тіло сина не віддадуть і поховають його у колонії.
Цього ж дня на різних акціях у Росії затримали щонайменше 49 людей, більшість із яких вийшли вшанувати його пам'ять.
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