Тіло Навального показали матері: вимагають поховати таємно

Матері російського опозиціонера Олексія Навального погрожують "зробити щось" з тілом сина, якщо вона не погодиться на таємний похорон політика.

Мати російського опозиційного політика Олексія Навального розповіла, що на шостий день після його раптової смерті в колонії їй показали тіло сина і з погрозами вимагають погодитися на його таємний похорон без прощання.

Як розповіла Людмила Навальна у відеозверненні в четвер, 22 лютого, напередодні ввечері її таємно відвезли в морг, де показали тіло. У медичному висновку написано, що причина смерті - природна.

За її словами, її шантажують та ставлять умови, де, коли і як має бути похований Навальний. Вона каже, що силовикам, які спілкуються з нею, "приходять накази" домогтися згоди на проведення таємного похорону.

Записати звернення, за її словами, вона вирішила після того, як їй почали погрожувати, що якщо не погодиться на таємний похорон, "з тілом щось зроблять".

Читайте також: Після смерті Навального Путін підвищив заступника головного тюремника РФ

Навальний був "засуджений" до 19 років колонії

Навального затримали 17 січня 2021 року на паспортному контролі, коли він прилетів у Москву з Берліна. Його відправили до колонії в лютому 2021 року після того, як оголосили винним у "шахрайстві".

Тоді політика засудили до 2,8 року ув'язнення. У березні 2022 року Навального також визнали винним у шахрайстві та образі судді, призначивши дев'ять років колонії суворого режиму за сукупністю злочинів. У серпні 2023 року Навального засудили до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про створення "екстремістської спільноти". Такою спільнотою, за версією російської влади, був заснований ним "Фонд боротьби з корупцією".

16 лютого російська влада заявила, що Навальному стало погано після прогулянки, а медики не змогли його реанімувати та констатували смерть.

Читайте також: Юлія Навальна. Нове обличчя російської опозиції?