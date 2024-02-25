У РФ затримали майже 40 людей на акціях в пам'ять Навального

38 людей затримали через покладання квітів на згадку про російського опозиціонера Олексія Навального на дев'ятий день після смерті політика.

У Росії в суботу, 24 лютого, на різних акціях затримали щонайменше 49 осіб, більшість із яких вийшли на дев'ятий день після смерті російського опозиціонера Олексія Навального вшанувати його пам'ять. Про це повідомляє правозахисний проєкт "ОВД-Инфо".

Затримання відбувалися в Єкатеринбурзі, Казані, Курську, Москві, Мурманську, Новосибірську, Санкт-Петербурзі, Старому Осколі та Уфі. 38 із 49 затриманих покладали квіти на згадку про Навального, шестеро протестували проти війни, ще чотирьох затримали на акції дружин мобілізованих, повідомляє "ОВД-Инфо".

Тіло Навального віддали матері

У цей день тіло Навального, який помер у колонії "Полярний вовк" у Харпі 16 лютого, віддали його матері Людмилі Навальній. Про це повідомили соратники політика.

До цього мамі Навального погрожували і висували ультиматуми, щоб вона погодилася провести таємний похорон. Інакше слідчі попереджали, що тіло сина не віддадуть і поховають його у колонії.

Читайте також: Юлія Навальна. Нове обличчя російської опозиції?