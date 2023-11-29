Грозєв і The Insider розслідують отруєння дружини Буданова

ГУР проводить внутрішнє розслідування отруєння дружини начальника української розвідки Кирила Буданова. Христо Грозєв каже, що проведе власне розслідування - з The Insider, заснованим російським журналістом.

Відомий болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозєв проведе спільно з командою The Insider - видання, заснованого російським журналістом, і зареєстрованого в Латвії, - власне розслідування отруєння дружини начальника Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирила Буданова.

"Я і команда TheIns проводимо своє розслідування, але поки немає формального спілкування з ГУР", - повідомив він у середу, 29 листопада, "Радіо Свободі ".

* Видання спершу написало, що розслідуванням займеться команда Bellingcat, однак згодом Грозєв уточнив, що з лютого не очолює її, тому попередня версія новини була виправлена.

ГУР підозрює "російський слід"

Зранку 28 листопада низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в ГУР повідомила, що Маріанну Буданову могли отруїти важкими металами, ймовірно - через їжу. Її госпіталізували, втім курс лікування вже завершується. Отруєння також виявили у кількох працівників розвідки, які теж зараз лікуються. З самим Будановим усе добре.

За інформацією колишнього голови Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка, в аналізах Буданової та розвідників виявили миш'як і ртуть.

Згодом речник ГУР Андрій Юсов підтвердив інформацію. "Українській правді" він повідомив, що підрозділ власної безпеки ГУР проводить внутрішнє розслідування, після чого ухвалить рішення щодо залучення інших правоохоронних органів чи передачу матеріалів до відповідних органів досудового або судового розслідування.

У коментарі міжнародній агенції AFP він розповів, що ГУР підозрює Росію в отруєнні дружини Буданова. "Розслідування покаже, але це - головна гіпотеза", - сказав Юсов.