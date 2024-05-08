  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КультураЄвропа

Євробачення-2024

8 травня 2024 р.

Музичний конкурс "Євробачення" 2024 року відбувається у шведському Мальме. У досьє DW - усе, що потрібно про нього знати.

https://p.dw.com/p/4fcOg
Сцена "Євробачення-2024" у Мальме
Сцена "Євробачення-2024" у МальмеФото: Peppe Andersson/SVT

Усі фанати"Євробачення"знають його розклад на 2024 рік: перший і другий півфінали 7 і 9 травня відповідно, фінал - 11 травня. Минулого року конкурс знову виграла Швеція, а тому цьогоріч вона приймає в себе чергове "Євробачення". Підготовка та проведення конкурсу затьмарені закликами виключити зі змагання Ізраїль через військові дії армії цієї країни в Cекторі Гази у відповідь на атаку терористів ХАМАСу. Європейська мовна спілка(організаторка конкурсу) відкинула ці заклики. Чи вдалося музичне свято і як воно триває - читайте в досьє DW.

Пропустити розділ Докладно

Докладно

Bodyart Словенії на сцені "Євробачення-2024"

Перший півфінал "Євробачення-2024": (майже) гола вечірка

На "Євробаченні" піротехніка та оголене тіло стали атрибутами багатьох номерів першого півфіналу. Репортаж DW.
Музика8 травня 2024 р.
На цьому фото - Bambie Thug з Ірландії.

Вбрання на відкритті "Євробачення", що точно запам'ятається

Макраме, tres chic і ключі для шкіл в Україні - що показали на відкритті "Євробачення" в Мальме.
Культура6 травня 2024 р.10 фото
Співачки Alyona Alyon і Jerry Heil, які представляють Україну на "Євробаченні-2024"

Україна вийшла у фінал "Євробачення-2024"

Alyona Alyonа & Jerry Heil успішно виступили в півфіналі "Євробачення", як і головний фаворит - Baby Lasagna з Хорватії.
Культура7 травня 2024 р.
Український дует Alyona Alyona & Jerry Heil під час репетиції виступу на "Євробаченні-2024", Мальме

Євробачення-2024: скандали, фаворити та нові правила

Євробачення-2024 офіційно відкриється 5 травня у шведському місті Мальме. Все, що потрібно знати про конкурс - у DW.
Культура5 травня 2024 р.
external

Alyona Alyona та Jerry Heil про підготовку до "Євробачення"

Чого очікувати від виступу України на "Євробаченні" у Швеції? Про це та інше Alyona Alyona і Jerry Heil - в інтерв'ю DW.
Культура29 квітня 2024 р.07:22 хв.
Alyona Alyona та Jerry Heil - українські учасниці "Євробачення-2024" перед відправленням до Швеції

Alyona Alyona і Jerry Heil про "Євробачення", донати і жінок

DW поспілкувалася з представницями України на "Євробаченні" про конкурс, благодійність та тему війни у їхньому виступі.
Панорама28 квітня 2024 р.
Співак Isaak представлятиме Німеччину на "Євробаченні-2024"

Що в німецькій пісні не до душі організаторам "Євробачення"?

Співака Isaak, який представить Німеччину на конкурсі "Євробачення" в Мальме, попросили змінити один рядок у його пісні.
Панорама28 лютого 2024 р.
Ізраїльська співачка Еден Голан

Ізраїль змінить текст пісні для Євробачення

З пісні ізраїльської кандидатки на "Євробачення" приберуть рядки, які критики визнали політичним висловлюванням.
Культура4 березня 2024 р.
Сцена "Євробачення-2023" - фото з архіву

Ізраїлю дозволили взяти участь в "Євробаченні-2024"

Ізраїль може брати участь в пісенному конкурсі "Євробачення-2024" попри воєнну операцію в Газі, заявили в EBU.
Культура15 лютого 2024 р.
Шведська співачка перемогла на "Євробаченні-2023", тому цьогорічний конкурс відбудеться в Мальме

Євробачення і війна: шведські митці проти участі Ізраїлю

Через війну Ізраїлю з ХАМАСом у Секторі Гази музиканти в Швеції виступили проти участі Ізраїлю в "Євробаченні".
Музика1 лютого 2024 р.
Виступ alyona alyona & Jerry Heil під час національного відбору на "Євробачення-2024", Київ, 2 лютого 2024 року

Україна обрала своїх представниць на "Євробачення-2024"

Переможцем національного відбору став дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria".
Культура4 лютого 2024 р.