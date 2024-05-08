Євробачення-2024

Усі фанати"Євробачення"знають його розклад на 2024 рік: перший і другий півфінали 7 і 9 травня відповідно, фінал - 11 травня. Минулого року конкурс знову виграла Швеція, а тому цьогоріч вона приймає в себе чергове "Євробачення". Підготовка та проведення конкурсу затьмарені закликами виключити зі змагання Ізраїль через військові дії армії цієї країни в Cекторі Гази у відповідь на атаку терористів ХАМАСу. Європейська мовна спілка(організаторка конкурсу) відкинула ці заклики. Чи вдалося музичне свято і як воно триває - читайте в досьє DW.