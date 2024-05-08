Перший півфінал "Євробачення-2024": (майже) гола вечірка

Апофеозом першого півфіналу "Євробачення-2024", що завершився у шведському Мальме пізно ввечері у вівторок, 7 травня, можна було б вважати виступ фіна Windows95man. Майже весь свій абсурдистський номер "No rules" ("Без правил") він пробігав сценою з неприкритими сідницями в пошуках шортів, а коли нарешті знайшов і одягнув їх, то запалив феєрверк. Піротехнічні ефекти і мінімум одягу були відмінною рисою виступів багатьох учасників першого півфіналу.

Windows95man на Євробаченні - до того, як знайшов свої шорти Фото: Jessica Gow/TT/picture alliance

Фаворит і кілька винятків "Євробачення"

Щоправда, на відміну від фіна, який гіперболізував цей тренд, виконавці або танцівники ближче до кінця номера не одягалися, а роздягалися. Як би там не було, але вихід Фінляндії до фіналу "Євробачення" став, скоріше, сюрпризом. Можна вважати спірною форму деяких інших виступів, але їхній музичний зміст не викликає нарікань.

Так, у, здавалося б, несерйозній композиції головного фаворита цьогорічного конкурсу, хорвата Baby Lasagna йдеться про те, що чимало молодих людей змушені залишати рідні місця в пошуках кращого життя. Пісня "Rim Tim Tagi Dim" - свого роду ремейк виступу "срібного" призера минулорічного конкурсу, фіна Кяярія, - майже той самий мікс із важкого металу, поп-музики і техно. Ну і, звичайно, велика кількість піротехніки, як у багатьох номерів першого півфіналу.

Після першого півфіналу шанси хорвата Baby Lasagnа на перемогу в "Євробаченні", за прогнозами букмекерів, різко зросли Фото: Corinne Cumming/EBU

На цьому тлі, швидше, винятком були представниці Португалії, Сербії та України. Португалка Iolanda і сербка Теуа Dora наважилися на музичний експеримент. Обидві рідною мовою виконали непрості для сприйняття композиції: фадо в поєднанні з сучасною ритмічною музикою "Grito" ("Крик") і баладу "Ramonda". Так називається рідкісна на Балканах квітка, схожа на фіалку. У Сербії вона є символом перемир'я і фактичного закінчення Першої світової війни.

Жіноча тема в першому півфіналі "Євробачення"

А ось український дует Alyona Аlyona & Jerry Heil також, як до них Go_A і переможець "Євробачення-2022" Kalush Orchestra, зробив ставку на вдалому міксі фолку і сучасної музики. Реп українською мовою, цього разу у виконанні Alyona Аlyona, судячи з усього, подобається не тільки журналістам, які висвітлюють конкурс, а й його фанатам. Та й приспів може здатися їм ніби давно знайомим. Крім того, стримана і тим не менш стильна постановка номера "Teresa & Maria" справила належний ефект. Епічним, немов на Голгофу, виглядало сходження Jerry Heil встановленим на сцені подіумом - явне відсилання до героїнь композиції Діви Марії та матері Терези.

Jerry Heil у півфіналі Євробачення Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Про долю іншої сильної жінки - незаслужено звинуваченої в чаклунстві Вероніки - йдеться в баладі "Veronika" у виконанні Raiven зі Словенії. Співачка та її танцівники цілком зійшли б за гостей "майже голої вечірки". На Raiven було прозоре чорне боді, на її команді - спідня білизна тілесного кольору.

У купальнику під кінець виступу залишилася і Bambie Thug з Ірландії. Але тут вже без звинувачень у чаклунстві точно не обійтися. Композиція "Doomsday blue" починається зі страшного у світі Гаррі Поттера заклинання "Avada Kedavra". Воно чудово поєднується з готичним роком і агресивним електробітом, а несподіваний мелодійний приспів доповнює авангардистську музичну картину і відповідну постановку номера. Його девізом запросто можна було б вибрати "Crazy. Freaky. Cool".

Балет і готтичний рок у виконанні Bambie Thug Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

Яке "Євробачення" без танців?!

Якісне аранжування, мелодія, що запам'ятовується, і ефектна постановка танцювальних номерів стали запорукою виходу до фіналу "Євробачення" Силії Капсіс від Кіпру з "Liar", представниці Люксембургу Tali з "Figter" і литовця Сильвестра Белта з "Luktelk". Успіх Люксембургу примітний тим, що ця країна, одна із засновниць конкурсу, повернулася на "Євробачення" після 31-річної перерви.

Що ж стосується Литви, то вона вже не перший рік приємно дивує своїми номерами і, можливо, залишилося лише трохи почекати, поки ця країна переможе на конкурсі. У такому разі назва пісні, яка перекладається як "Почекай", може виявитися пророчою.

Війна в Секторі Гази і "Євробачення"

Тема війни, яку в Секторі Гази веде Ізраїль проти терористів ХАМАСу, що атакували його, і про яку багато говорили перед початком "Євробачення", все-таки дала про себе знати на першому півфіналі. Організатор конкурсу Європейська мовна спілка (EBU) раніше рішуче відкинула вимоги виключити Ізраїль від участі в "Євробаченні". Посилаючись на неполітичний характер конкурсу, ЄМС заборонила Bambie Thug з Ісландії наносити макіяж, який можна було б інтерпретувати як символ солідарності з палестинцями.

Едену Голану з Ізраїлю ще тільки належить виступити у другому півфіналі "Євробачення" Фото: Corine Cumming/EBU

На пресконференції за підсумками першого півфіналу Bambie Thug повідомила журналістам, що шкодує про заборону, але не стала ризикувати дискваліфікацією. А ось пов'язати Еріку Сааде на зап'ясті хустку, що нагадує "арафатку", Європейська мовна спілка не змогла перешкодити. Колишній учасник "Євробачення" від Швеції разом з Елені Фурейрою і Chanel, які раніше виступали на "Євробаченні" від Кіпру та Іспанії відповідно, як гість відкрив перший півфінал. Сааде, судячи з його постів у соцмережах, пов'язав хустку свідомо, чим викликав критику представників Європейської мовної спілки на свою адресу.

Поки що жодної негативної реакції не викликала кампанія зі збору коштів, про яку розповідають у Мальме учасниці українського дуету. Річ у тім, що її символом вони обрали ключі. Тим часом для палестинських біженців ключі символізують повернення до домівок на території Ізраїлю. Але Alyona Аlyona і Jerry Heil чітко дали зрозуміти журналістам у Мальме, що збирають гроші на відновлення українських шкіл, зруйнованих під час російської агресії. Жодних паралелей із вимогами палестинців вони не проводили.

Представниця Ізраїлю Еден Голан виступить у другому півфіналі "Євробачення" в четвер, 9 травня. А фінал конкурсу відбудеться в суботу, 11 травня.