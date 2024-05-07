Україна вийшла у фінал "Євробачення-2024"

Дует з України Alyona Alyonа & Jerry Heil успішно виступив у Мальме першому півфіналі "Євробачення" так само, як і головний фаворит - Baby Lasagna з Хорватії. Перший відбірковий тур приніс сюрпризи.

Український дует Alyona Alyona & Jerry Heil вийшов у фінал "Євробачення-2024" за підсумками першого півфіналу конкурсу, який завершився пізно ввечері у вівторок, 7 травня, в шведському Мальме.

Представниці України, які виступили з електро-фолк-реп-композицією "Teresa & Maria", отримали необхідну кількість голосів телеглядачів. Відбірковий тур також подолав головний претендент на перемогу в "Євробаченні" цьогоріч хорват Baby Lasagna з піснею "Rim Tim Tagi Dim".

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Сюрпризи першого півфіналу "Євробачення"

Не стали несподіванкою й успішні виступи Bambie Thug від Ірландії, литовця Сільвестра Белта та учасниці від Кіпру Силії Капсіс. Щодо того, хто з 15 учасників першого півфіналу отримає інші п'ять путівок у фінал, думки букмекерів та музичних критиків розходилися. У підсумку в фінал "Євробачення-2024" також вийшли Raiven зі Словенії, Tali від Люксембургу, Teya Dora із Сербії, фін Windows95man та Iolanda з Португалії.

У фінал автоматично потрапляють представники так званої великої п'ятірки та країни-переможниці попереднього конкурсу. У першому півфіналі свої номери показали виконавці з Великобританії, Німеччини та Швеції.

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Другий півфінал відбудеться 9 травня, фінал - 11 травня. Білорусь та Росія виключені від участі у "Євробаченні" через порушення правил конкурсу та його цінностей.