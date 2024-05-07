Перший півфінал "Євробачення-2024" розпочався у Мальме

У першому півфіналі конкурсу виступають його головний фаворит хорват Baby Lasagna, а також Alyona Alyonа & Jerry Heil від України. Серед інших учасників - представники Азербайджану, Литви та Молдови.

Перший півфінал "Євробачення-2024" розпочався у шведському Мальме ввечері у вівторок, 7 травня. 15 його учасників виборюють десять путівок у фінал. За прогнозами букмекерів, до нього точно потрапляють головний фаворит конкурсу хорват Марко Пуришич, який виступає під нікнеймом Baby Lasagna, а також український дует Alyona Alyona & Jerry Heil. Високі шанси на успіх мають також Ірландія з Bamby Thug та литовець Сільвестра Белта.

У цьому ж півфіналі бере участь представник Фінляндії Windows95man із найсуперечливішою композицією нинішнього "Євробачення" - протягом майже всього номера складається враження, що виконавець одягнутий лише у майку.

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Особливості "Євробачення-2024"

Цьогорічний музичний конкурс проходить за підвищених заходів безпеки. Вони вжиті через антиізраїльські протести у Швеції та інших країнах Європи, спричинені діями армії Ізраїлю у Секторі Гази у відповідь на атаку терористів ХАМАСу. У Мальме висока частка мігрантів, особливо з мусульманських країн, а вони зазвичай солідарні з палестинцями. У дні конкурсу у місті заплановані кілька політичних акцій.

Щодо самого "Євробачення", то цьогоріч були змінені правила глядацького голосування. Телеглядачі з країн, які не беруть участь у конкурсі, отримали можливість поставити оцінки своїм фаворитам, починаючи з опівночі дня першого півфіналу. Але для верифікації їм потрібна чинна для оплати в країнах Європи кредитна картка.

Крім того, представники так званої великої п'ятірки та країни-переможниці попереднього конкурсу, що автоматично потрапляють у фінал "Євробачення", покажуть свої номери повністю на сцені вже у відбіркових турах. У першому півфіналі це будуть виконавці з Великобританії, Німеччини та Швеції.

Де дивитись "Євробачення"

Дивитися конкурс можна в ефірі національних телеканалів країн-учасниць, а також на каналі "Євробачення" в YouTube, TikTok або офіційному сайті конкурсу. Другий півфінал відбудеться 9 травня, фінал - 11 травня. Білорусь та Росія виключені від участі у "Євробаченні" через порушення правил конкурсу та його цінностей.