Учасник Євробачення від ФРН: Пісня Teresa & Maria неймовірна

Пісня дуету Alyona Alyona & Jerry Heil на "Євробаченні" є неймовірно гарною, вважає учасник цьогорічного пісенного конкурсу від Німеччини Isaak, хоча й зізнається, що не розуміє слів.

Представник Німеччини на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" Ісаак Ґудеріан (Isaak Guderian), який виступає під сценічним ім'ям Isaak, дуже схвально відгукнувся про український дует Alyona Alyona & Jerry Heil та їхню електро-фолк-реп-композицію "Teresa & Maria". Про це Isaak розповів у п'ятницю, 10 травня, в інтерв'ю DW у шведському Мальме, де проходить цьогорічний пісенний конкурс.

Відповідаючи на запитання кореспондента DW, німецький виконавець зазначив: "Я вважаю пісню від України надзвичайно гарною, хоча жодної гадки не маю, про що вони співають - розумію лише одне-єдине речення". Але, як на мене, спів напрочуд епічний, такий, що хвилює, і дуже добре запам'ятовується". Співак також запевнив, що українська пісня "Teresa & Maria" ще часто його супроводжуватиме.

В очікуванні на фінал 11 травня

Як повідомлялося, українські учасниці "Євробачення" Alyona Alyona & Jerry Heil за підсумками першого півфіналу вийшли у фінал конкурсу, що відбудеться 11 травня. Букмекери та експерти "Євробачення" прогнозують Україні місце у першій п'ятірці майбутнього фіналу.

Напередодні увечері, у четвер, 9 травня, у Мальме під час другого півфіналу "Євробачення-2024", визначилися усі фіналісти цьогорічного пісенного конкурсу. За останні 10 місць у фіналі боролися між собою виконавці з 16 країн. За підсумками другого відбіркового туру у фінал вийшов представник Швейцарії Nemo - за версією букмекерів, головний конкурент претендента на перемогу у конкурсі, хорвата Baby Lasagna. Серед інших фіналістів - латвієць Dons, Kaleen з Австрії, Йост Кляйн з Нідерландів, норвезький гурт Gate, грецька співачка Маріна Сатті, естонський проєкт 5miinust & Puuluup, Нуца Бузаладзе від Грузії та дует Ladaniva від Вірменії.

У фінал "Євробачення" також вийшла Еден Голан із Ізраїлю. І напередодні конкурсу, і під час нього ізраїльська співачка зіткнулася з безпрецедентним тиском.

Протести через участь Ізраїлю у "Євробаченні"

Перед початком другого півфіналу напередодні в центрі Мальме відбулася багатотисячна акція під гаслом "Виключити Ізраїль із "Євробачення" - за мир та вільну Палестину". Причиною протестів стала воєнна операція ізраїльської армії у Секторі Гази у відповідь на атаку терористів ХАМАСу. Близько п'яти тисяч людей, серед який екоактивістка Грета Тунберг, зібралися на центральній площі міста, а потім пройшли його вулицями. Кількість учасників акції виявилася меншою за очікувані 10-20 тисяч людей.

З вимогою виключити країну з "Євробачення", а конкурсантів бойкотувати його, якщо Ізраїль відправить до Мальме свого учасника, раніше виступили діячі культури та активісти не тільки у Швеції, а й в інших країнах. Організатори "Євробачення" - Європейська мовна спілка (ЄМС) - відкинули ці вимоги. Представники всіх країн, які раніше подали заявку на участь у конкурсі, приїхали до Швеції.

ЄМС на своєму сайті пояснила, у чому різниця між недопущенням до конкурсу Росії з 2022 року і закликів до виключення Ізраїлю. Суть зводиться до того, що формально заявку на участь у "Євробаченні" подають не країни, а телекомпанії. Ізраїльський мовник KAN дотримується цінностей суспільно-правових ЗМІ на відміну від російських, які їх систематично порушували.