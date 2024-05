2-й півфінал "Євробачення": вечірка ще не закінчилась!

За підсумками другого півфіналу "Євробачення", що завершився пізно ввечері в четвер, 9 травня, до фіналу пісенного конкурсу не потрапив бельгієць Mustii. Шкода. Його містична ода до життя в стилі електро-поп Before the party's over цілком підходить до опису того, що відбувається на тижні "Євробачення" в Мальме. Це непрості дні і для організаторів, і для учасників. Насамперед - для представниці Ізраїлю Еден Голан.

Успіх Ізраїлю на "Євробаченні" попри протести

Через антиізраїльські протести та безпекову загрозу делегація цієї країни залишає готель (назву якого не розголошують) тільки для репетицій і виступів на "Євробаченні". Свист і вигуки невдоволення було чутно і в четвер, коли Еден вийшла на сцену. Деякі глядачі повернулися до неї спиною. Але було багато й тих, хто щиро аплодував.

20-річна виконавиця зберегла самовладання. Вона бездоганно заспівала баладу Hurricane, текст якої лише з третьої спроби був затверджений організатором конкурсу - Європейською мовною спілкою. Водночас ЄМС відкинула вимоги виключити Ізраїль з "Євробачення" через воєнну операцію у відповідь на атаку терористів ХАМАС. Це рішення багатьом не сподобалось. За кілька годин до другого півфіналу в центрі Мальме пройшла п'ятитисячна акція протесту проти участі Ізраїлю в конкурсі та проти війни в Секторі Гази.

Еден Голан та ізраїльська делегація радіють виходу в фінал "Євробачення", незважаючи на свист у залі Фото: Jessica Gow/TT News Agency/AP/picture alliance

Читайте також: Україна вийшла у фінал "Євробачення-2024"

Несподіванки другого півфіналу "Євробачення"

Іншого жанру, ніж балада, навряд чи можна було очікувати від представниці Ізраїлю в ці дні. Однак балади на конкурсі цього року - скоріше, виняток. І радше несподіваним для багатьох став успіх у другому півфіналі Артура Шингірея з Hollow. Сценічне ім'я виконавця - Dons, і він найтитулованіший, що стосується музичних премій, співак Латвії останніх 10 років. Dons не раз намагався взяти участь у "Євробаченні", і ось тепер його наполегливість була винагороджена.

Несподіваним можна назвати вихід у фінал також дуже популярного в себе на батьківщині колективу Gate з Норвегії. Текст композиції Ulveham ("У вовчій шкурі") в стилі фолк-рок складається з 10 рядків і більша частина трихвилинного номера - це голосова акробатика солістки. Тож успіх Gate залишається загадкою. Так, до речі, і перекладається назва гурту.

А ось тріумф Nemo зі Швейцарії був запрограмований. Букмекери прогнозують йому друге місце на "Євробаченні". Nemo, який минулого року оголосив себе небінарною людиною, показав на сцені вищий пілотаж не тільки голосової еквілібристики. У до міліметра вивіреній постановці номера The code він уміло балансував і між репом, арією та електро-музикою в стилі драм-енд-бейс, і на перевернутому конусі, встановленому на сцені.

Тон на "Євробаченні" задала танцювальна музика

Композиції інших переможців другого півфіналу надовго увійдуть у танцювальні плейлисти фанатів "Євробачення". Це і євро-денс з Австрії We will rave, і фолк з Вірменії у виконанні Ladaniva. Назва цього дуету - не випадкова: їхні батьки були власниками радянського автомобіля марки "Нива".

Ставку на фолк у сучасній обробці та нехитру хореографію зробив і естонський проект 5 miinust und Puuluup. Найдовша назва пісні в історії "Євробачення" перекладається з естонської як "Ми (не) знаємо нічого про (ці) наркотики".

Фрагмент сиртакі можна було побачити і почути у виконанні Марини Сатті з Греції, але в іншому її Zari був несподіваним для "Євробачення" музичним жанром реггетон, що поєднує в собі реггі, денсхол і хіп-хоп.

З сучасним поп-номером Firefighter у стилі Дженіфер Лопес протанцювала у фінал грузинка Нуца Бузаладзе. Вибір стилю закономірний. У 2023 році Нуца увійшла в топ-12 американського телешоу Pop Idol.

Красива кінцівка другого півфіналу "Євробачення"

Останнім з учасників другого півфіналу був виступ Йоста Кляйна з Нідерландів. І він точно продемонстрував, що вечірка вдалася. А ті глядачі, які не знали приспів композиції Europapa в стилі 90-х, швидко підхопили його й танцювали разом із Йостом.

Творці нинішнього "Євробачення" знали, як закріпити гарний настрій публіки. Зал і ведучих конкурсу було не зупинити, коли на сцену одна за одною вийшли Хелена Папарізу, Шарлотта Переллі та Сертаб (натяк на можливе повернення Туреччини до конкурсу?). Розбуди серед ночі будь-якого справжнього фаната конкурсу, і він без зусиль проспіває приспів пісень-переможниць цих трьох дів "Євробачення".

Папарізу, Сертаб, Переллі Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

Не менш культовий статус у шанувальників конкурсу має одна з його ведучих у Мальме Петра Меда. Це вже її третє "Євробачення" як господині. І вона знову - цього разу з Переллі - виконала на сцені жартівливий міні-мюзикл про історію конкурсу, точніше - про успіхи на ньому та любов до нього Швеції.

На закритті другого півфіналу виступив Kaarija з Фінляндії зі своєю Cha Cha Cha, яка в запеклій боротьбі все ж поступилася Швеції Фото: Martin Meissner/AP/picture alliance

Схоже, в організаторів ще залишилося кілька козирів на фінал "Євробачення" в суботу, 11 травня. Вечірка ще не закінчилась!

Читайте також: Перший півфінал "Євробачення-2024": (майже) гола вечірка