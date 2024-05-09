Другий півфінал "Євробачення-2024" визначив усіх фіналістів

У фінал "Євробачення-2024" у Мальме вийшла представниця Ізраїлю Еден Голан, а також один із його фаворитів - Nemo зі Швейцарії. Перед другим півфіналом у місті пройшла акція протесту проти участі Ізраїлю у конкурсі.

Другий півфінал "Євробачення-2024", який відбувся у шведському Мальме, визначив усіх фіналістів цьогорічного пісенного конкурсу. За останні 10 місць у фіналі боролися між собою виконавці із 16 країн. За підсумками другого відбіркового туру у фінал вийшов представник Швейцарії Nemo - за версією букмекерів, головний конкурент претендента на перемогу у конкурсі, хорвата Baby Lasagna.

Nemo зі Швейцарії, який, за версією букмекерів, складає конкуренцію фавориту цьогорічного "Євробачення" Фото: Corinne Cumming/EBU

Серед інших фіналістів - латвієць Dons, Kaleen з Австрії, Йост Кляйн з Нідерландів, норвезький гурт Gate, грецька співачка Маріна Сатті, естонський проєкт 5miinust & Puuluup, Нуца Бузаладзе від Грузії та дует Ladaniva від Вірменії.

У фінал "Євробачення" також вийшла Еден Голан із Ізраїлю. І напередодні конкурсу, і під час нього ізраїльська співачка зіткнулася з безпрецедентним тиском.

Протести через участь Ізраїлю у "Євробаченні"

За кілька годин до початку другого півфіналу в центрі Мальме розпочалася багатотисячна акція під девізом "Виключити Ізраїль із "Євробачення" - за мир та вільну Палестину". Причиною протестів стала воєнна операція ізраїльської армії у Секторі Гази у відповідь на напад на країну, який у жовтні 2023 року здійнили бойовики палестинського ісламістського руху ХАМАС. Близько п'яти тисяч людей, серед який екоактивістка Грета Тунберг, зібралися на центральній площі міста, а потім пройшли його вулицями. Кількість учасників акції виявилася меншою за очікувані 10-20 тисяч людей.

Пропалестинська акція протесту у Мальме, 9 травня 2024 року Фото: Johan Nilsson/TT/AP/picture alliance

Раніше діячі культури у Швеції та інших країнах виступили з вимогою або виключити Ізраїль з конкурсу, або, у разі, якщо країна віпправить у Мальме свого представника, закликали конкурсантів бойкотувати його.

Організатор "Євробачення" - Європейська мовна спілка (ЄМС, EBU) - відкинув ці вимоги, і представники всіх країн, які раніше подали заявку на участь у конкурсі, приїхали до Швеції. Згодом ЄМС на своєму сайті пояснила, у чому полягає різниця між тим, що з 2022 року до участі в конкурсі не допускають Росію та закликами виключити Ізраїль. Суть зводиться до того, що формально заявку на участь у "Євробаченні" подають не країни, а телекомпанії. Ізраїльський мовник KAN дотримується цінностей суспільно-правових ЗМІ на відміну від російських, які їх систематично порушували.

Представниця Ізраїлю Еден Голан Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

Інші особливості "Євробачення-2024"

У цьому році змін зазнали правила голосування глядачів. Телеглядачі з країн, що не беруть участі в "Євробаченні", мають змогу проголосувати за виконавців, які їм сподобалися, починаючи з півночі дня півфіналу. Для верифікації на спеціально створеному для цього сайті або додатку потрібна банківська картка, яка діє для оплати в країнах Європи.

Крім того, представники так званої "великої п'ятірки" країн та країни-переможниці попереднього конкурсу, які автоматично потрапляють у фінал "Євробачення", показують свої номери на сцені вже у відбіркових турах. У другому півфіналі це були виконавці з Іспанії, Італії та Франції.

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Де дивитись "Євробачення-2024"

Дивитись конкурс можна в ефірі національних телеканалів країн-учасниць, а також на каналі "Євробачення" у YouTube, TikTok або офіційному сайті конкурсу. Фінал відбудеться у суботу, 11 травня.

Раніше, за результатами першого півфіналу, до нього, серед інших, вийшли головний фаворит конкурсу хорват Baby Lasagna та український дует Alyona Alyon & Jerry Heil. На конкурсі в Мальме букмекери та експерти "Євробачення" прогнозують Україні місце у першій п'ятірці.

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