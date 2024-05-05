"Євробачення-2024" відкрили за особливих заходів безпеки

Церемонія відкриття "Євробачення" - найбільшого телевізійного музичного конкурсу у світі - відбулася у неділю, 5 травня, у Мальме на півдні Швеції. Їй передувало традиційне дефіле учасників цьогорічного "Євробачення". Цьогоріч фанати могли лише здалеку спостерігати, як виконавці спілкувалися із журналістами. На тлі проведення конкурсу у Мальме вжиті особливі заходи безпеки. Учасників "Євробачення" вітали мер Мальме, представники Європейського мовного союзу та шведської телекомпанії SVT, які відповідно організують та проводять конкурс.

Цього року на 68-му "Євробаченні" представлені 37 країн. Їхні делегації, за винятком Ізраїлю, взяли участь у дефіле килимовою доріжкою до місця проведення церемонії відкриття у концертному комплексі Мальме.

Як повідомили організатори, співачка Еден Голан не вийшла на публіку, оскільки у 2024 році День пам'яті жертв Голокосту - національний день жалоби - випав в Ізраїлі на 5 травня. Делегація Ізраїлю знаходиться у Мальме під особливою охороною.

Читайте також: Євробачення-2024: скандали, фаворити та нові правила

"Євробачення" та війна Ізраїлю проти ХАМАСу

За кілька місяців до початку конкурсу низка діячів культури Швеції, а також інших країн вимагали виключити Ізраїль з "Євробачення" через війну в Секторі Гази. Військова операція ізраїльської армії стала відповіддю на напад терористів ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Європейська мовна спілка відкинула ці вимоги. У дні проведення конкурсу в Мальме очікується кілька масових акцій - як пропалестинських, так і солідарності з Ізраїлем.

У Мальме, третім за розміром містом Швеції, є особливо високою частка мігрантів з мусульманських країн. За різними оцінками, близько третини мешканців Мальме народилися не у Швеції. За три дні до відкриття конкурсу Рада національної безпеки Ізраїлю застерегла ізраїльтян від поїздок на "Євробачення" до Мальме, вказавши на "високу концентрацію сирійських, ліванських, іракських та іранських мігрантів" і назвавши це місто "центром антиізраїльських протестів".

Тим часом шведська поліція наразилася на критику за те, що не перешкодила заздалегідь оголошеній акції спалення Корану в Мальме. Це зробили чоловік та жінка, що було видно на відео, викладеному 3 травня у прямому ефірі у TikTok. Акцію засудили у спільній заяві голова Конференції європейських рабинів Пінхас Гольдшмідт та генеральний секретар Всесвітньої ісламської ліги Мухаммад бін Абделькерім Аль-Іса. У вересні 2023 року в Мальме після публічного спалення Корану спалахнули заворушення. На цей раз обійшлося без них.

Читайте також: Спалення Корану у Швеції: чим це вигідно Кремлю?

У спілкуванні із журналістами учасники конкурсу ухильно відповідали на політичні питання, посилаючись на слоган "Євробачення" "United by music" ("Об'єднані музикою"). А представник Німеччини на конкурсі Isaak зізнався, що питання про політику діють йому на нерви. "Я не політик, я - музикант", - пояснив виконавець.