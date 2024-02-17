Німеччина обрала представника на "Євробачення"

Виконавець Isaak з композицією Always On The Run представить Німеччину на пісенному конкурсі "Євробачення". Пізно ввечері в п'ятницю, 16 лютого, він переміг у фіналі національного відбору в Берліні.

Поп-виконавцю Ісааку Гудеріану (Isaak Guderian) 28 років, він родом з міста Еспелькамп у землі Північний Рейн-Вестфалія, батько двох дітей. Isaak довго виступав як вуличний музикант, а в 2011 році привернув до себе увагу на телешоу X-Factor і переміг на конкурсі Show your Talent.

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Невдачі Німеччини на "Євробаченні"

За час проведення "Євробачення" з 1956 року представники Німеччини вигравали лише двічі, а останніми роками займали низькі позиції.

У 2023 році Німеччину на "Євробаченні" представив гурт Lord of the Lost з композицією в стилі готичного металу Blood & Glitter, яка посіла останнє місце. Перемогу тоді здобула шведка Loreen, завдяки чому "Євробачення-2024" відбудеться в травні у Швеції.

Від України на "Євробачення" поїде alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria.