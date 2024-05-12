  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КультураЄвропа

Перемога Швейцарії на "Євробаченні" - код, зламаний Nemo

Андрій Бреннер
12 травня 2024 р.

"Євробачення-2024" стало одним із найскандальніших в історії конкурсу. На Європейську мовну спілку чекає велика робота над помилками.

https://p.dw.com/p/4fkYJ
Перемогу на "Євробаченні" в Мальме здобув Nemo зі Швейцарії з композицією The code
Перемогу на "Євробаченні-2024" здобув Nemo зі Швейцарії з піснею The codeФото: Jessica Gow/TT News Agency via AP/picture alliance

Пісенний конкурс "Євробачення-2024", що завершилося в ніч на 12 травня, виграла Швейцарія з композицією The code, заспіваною Nemo. Наприкінці минулого року 24-річний виконавець оголосили себе небінарною особистістю, тобто людиною, у якої немає певної гендерної ідентичності. Це важливо знати, щоб зрозуміти концепцію The code. Найкраще вона відображена у відеокліпі до пісні: Nemo опиняється в новому образі щоразу, коли переходить з одного вагона поїзда в інший.

Своє технічне втілення, вивірене як швейцарський годинник, маніфест автентичності на сцені "Євробачення" знайшов у вигляді перевернутого конуса. На ньому спершу падаючи й злітаючи, але врешті вміло балансуючи, Nemo легко й упевнено змінює музичні жанри: від арії до репу й драм-енд-бейсу (одного з напрямів електронної музики). І, врешті-решт, у вухах слухача довго ще звучить: I broke the code, oh, oh, oh. Журналісти вже назвали цю композицію "Богемською рапсодією" "Євробачення". 

Швейцарія на Євробаченні
Швейцарія чекала на перемогу в "Євробаченні" 36 роківФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Швейцарія чекала на перемогу на конкурсі 36 років. Востаннє її країні принесла Селін Діон у 1988 році.

Хорватія та Україна - ставка на мікс

Хорват Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim - міксом із важкого металу, поп-музики і техно - в підсумку змушений задовольнятися невдячним для нього другим місцем. Невдячним, тому що перед початком конкурсу і до самого оголошення результатів голосування, він вважався головним претендентом на перемогу. Але національні журі дали йому лише третє місце, тому навіть найбільшої кількості голосів від телеглядачів не вистачило, щоб випередити Nemo. 

Хорватія н Євробааченні-2024
Baby Lasagna з Хорватії став фаворитом глядачів, але посів друге місце, бо національним журі сподобався меншеФото: Corinne Cumming/EBU

Україні цього року приніс знову високе - третє місце - перевірений рецепт із суміші електро-музики, фолку та репу. Учасниці дуету Alyona Аlyona & Jerry Heil продемонстрували чудові вокальні дані в гімні жінці Teresa & Maria, а епічну постановку Таню Муіньо доповнила відповідна комп'ютерна графіка. 

Учасниці з України на "Євробачені-2024" alyona alyona & Jerry Heil
Український дует alyona alyona & Jerry Heil виконав гімні жінці Teresa & MariaФото: Corinne Cumming/EBU

Відмінний вокал - сила Франції та Ізраїлю

Француз Slimane головну ставку під час виконання балади Mon amour зробив виключно на силу свого голосу. Ефектною кульмінацією став спів без мікрофона на 12-тисячну арену Malmö. Він посів четверте місце. 

Франція на Євробаченні-2024
Четверте місце на "Євробченні" - у француза SlimaneФото: Leonhard Foeger/REUTERS

П'ятою фінішувала Еден Голан з Ізраїлю. 20-річна виконавиця майже бездоганно виконала баладу Hurricane під свист і невдоволення багатьох глядачів у залі: участь країни в конкурсі спричинила різку критику, зокрема й деяких учасників "Євробачення", через воєнну операцію ізраїльської армії у відповідь на атаку терористів ХАМАС. 

Ізраїль на Євробаченні-2024
Еден Голан співала під свистФото: Tobias Schwarz/AFP/Getty Images

Наслідки цієї критики все частіше давалися взнаки в міру наближення фіналу. За кілька годин до його початку здавалося, що доля конкурсу повисла на волосині. Судячи з усього, організатори "Євробачення" в Мальме на чолі з виконавчим продюсером Мартіном Естердалем виконали колосальну роботу, проговорюючи з мовниками різних країн умови виступів учасників і оголошення результатів голосувань національних журі.

Грета Тунберг на протесті проти участі Ізраїлю в "Євробаченні" в Мальме
Шведську активістку Грету Тунберг затримали на протесті проти участі Ізраїлю в "Євробаченні"Фото: Johan Nilsson/TT/IMAGO

У прямому ефірі обійшлося без інцидентів. Ну, майже. 

Скандальне "Євробачення"

Естердалю не вдалося уникнути шквалу свисту та інших проявів невдоволення фанатів "Євробачення". Такого на конкурсі ще не було, так само як і дискваліфікації одного з учасників безпосередньо перед фіналом.

Зі скаргою на Йоста Кляйна з Нідерландів до шведської поліції звернулася співробітниця знімальної групи конкурсу. Європейська мовна спілка не повідомила подробиць інциденту, але визнала поведінку Йоста "неналежною" і відсторонила його від "Євробачення". У делегації Нідерландів інша оцінка конфлікту - там говорять про навмисну провокацію на адресу Йоста. Триває розслідування. 

Учасника Нідерландів дискваліфікували з фіналу "Євробачення"
Йоста Кляйна з Нідерландів відсторонили від "Євробачення" в день фіналуФото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Успіх Німеччини на "Євробаченні"

Участь Німеччини в "Євробаченні" досі викликала на батьківщині насмішки. З 2015 року німці посідали на конкурсі три рази передостаннє і чотири рази останнє місце. 12 місце, яке в Мальме здобув Isaak із композицією Always on the run, і для нього, і для членів німецької делегації було майже рівнозначним перемозі. Полегшення читалося на їхніх обличчях, коли вони вийшли на коротку розмову до німецьких журналістів.

Alyona Alyona та Jerry Heil про підготовку до "Євробачення"

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Журналіст Єнс Маєр

Німецький журналіст: Успіх України на "Євробаченні" - просто диво

Німецький журналіст: Успіх України на "Євробаченні" - просто диво

Успіх України на "Євробаченні" зумовлюють багато факторів - виконавиці, задум, креативність і саме втілення, - каже німецький оглядач Єнс Маєр у розмові з DW на полях цьогорічного конкурсу в шведському Мальме.
Панорама10 травня 2024 р.