Перемога Швейцарії на "Євробаченні" - код, зламаний Nemo

Пісенний конкурс "Євробачення-2024", що завершилося в ніч на 12 травня, виграла Швейцарія з композицією The code, заспіваною Nemo. Наприкінці минулого року 24-річний виконавець оголосили себе небінарною особистістю, тобто людиною, у якої немає певної гендерної ідентичності. Це важливо знати, щоб зрозуміти концепцію The code. Найкраще вона відображена у відеокліпі до пісні: Nemo опиняється в новому образі щоразу, коли переходить з одного вагона поїзда в інший.

Своє технічне втілення, вивірене як швейцарський годинник, маніфест автентичності на сцені "Євробачення" знайшов у вигляді перевернутого конуса. На ньому спершу падаючи й злітаючи, але врешті вміло балансуючи, Nemo легко й упевнено змінює музичні жанри: від арії до репу й драм-енд-бейсу (одного з напрямів електронної музики). І, врешті-решт, у вухах слухача довго ще звучить: I broke the code, oh, oh, oh. Журналісти вже назвали цю композицію "Богемською рапсодією" "Євробачення".

Швейцарія чекала на перемогу в "Євробаченні" 36 років Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Швейцарія чекала на перемогу на конкурсі 36 років. Востаннє її країні принесла Селін Діон у 1988 році.

Хорватія та Україна - ставка на мікс

Хорват Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim - міксом із важкого металу, поп-музики і техно - в підсумку змушений задовольнятися невдячним для нього другим місцем. Невдячним, тому що перед початком конкурсу і до самого оголошення результатів голосування, він вважався головним претендентом на перемогу. Але національні журі дали йому лише третє місце, тому навіть найбільшої кількості голосів від телеглядачів не вистачило, щоб випередити Nemo.

Baby Lasagna з Хорватії став фаворитом глядачів, але посів друге місце, бо національним журі сподобався менше Фото: Corinne Cumming/EBU

Україні цього року приніс знову високе - третє місце - перевірений рецепт із суміші електро-музики, фолку та репу. Учасниці дуету Alyona Аlyona & Jerry Heil продемонстрували чудові вокальні дані в гімні жінці Teresa & Maria, а епічну постановку Таню Муіньо доповнила відповідна комп'ютерна графіка.

Український дует alyona alyona & Jerry Heil виконав гімні жінці Teresa & Maria Фото: Corinne Cumming/EBU

Відмінний вокал - сила Франції та Ізраїлю

Француз Slimane головну ставку під час виконання балади Mon amour зробив виключно на силу свого голосу. Ефектною кульмінацією став спів без мікрофона на 12-тисячну арену Malmö. Він посів четверте місце.

Четверте місце на "Євробченні" - у француза Slimane Фото: Leonhard Foeger/REUTERS

П'ятою фінішувала Еден Голан з Ізраїлю. 20-річна виконавиця майже бездоганно виконала баладу Hurricane під свист і невдоволення багатьох глядачів у залі: участь країни в конкурсі спричинила різку критику, зокрема й деяких учасників "Євробачення", через воєнну операцію ізраїльської армії у відповідь на атаку терористів ХАМАС.

Еден Голан співала під свист Фото: Tobias Schwarz/AFP/Getty Images

Наслідки цієї критики все частіше давалися взнаки в міру наближення фіналу. За кілька годин до його початку здавалося, що доля конкурсу повисла на волосині. Судячи з усього, організатори "Євробачення" в Мальме на чолі з виконавчим продюсером Мартіном Естердалем виконали колосальну роботу, проговорюючи з мовниками різних країн умови виступів учасників і оголошення результатів голосувань національних журі.

Шведську активістку Грету Тунберг затримали на протесті проти участі Ізраїлю в "Євробаченні" Фото: Johan Nilsson/TT/IMAGO

У прямому ефірі обійшлося без інцидентів. Ну, майже.

Скандальне "Євробачення"

Естердалю не вдалося уникнути шквалу свисту та інших проявів невдоволення фанатів "Євробачення". Такого на конкурсі ще не було, так само як і дискваліфікації одного з учасників безпосередньо перед фіналом.

Зі скаргою на Йоста Кляйна з Нідерландів до шведської поліції звернулася співробітниця знімальної групи конкурсу. Європейська мовна спілка не повідомила подробиць інциденту, але визнала поведінку Йоста "неналежною" і відсторонила його від "Євробачення". У делегації Нідерландів інша оцінка конфлікту - там говорять про навмисну провокацію на адресу Йоста. Триває розслідування.

Йоста Кляйна з Нідерландів відсторонили від "Євробачення" в день фіналу Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Успіх Німеччини на "Євробаченні"

Участь Німеччини в "Євробаченні" досі викликала на батьківщині насмішки. З 2015 року німці посідали на конкурсі три рази передостаннє і чотири рази останнє місце. 12 місце, яке в Мальме здобув Isaak із композицією Always on the run, і для нього, і для членів німецької делегації було майже рівнозначним перемозі. Полегшення читалося на їхніх обличчях, коли вони вийшли на коротку розмову до німецьких журналістів.