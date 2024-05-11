Учасник ФРН на "Євробаченні": Кажу, що вважаю за потрібне

Співак Isaak, який представляє Німеччину на "Євробаченні", в інтерв'ю DW розповів, звідки в нього пристрасть до міцних виразів, як він почувається на конкурсі в Мальме, а також чому не любить говорити про політику.

На "Євробаченні-2024" у Мальме Німеччину презентує 29-річний Isaak. Перед початком конкурсу в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF він різко відповів тим, хто закликав його бойкотувати "Євробачення", оскільки в ньому бере участь Ізраїль. "Ви що, з глузду з'їхали? Ми тут просто кілька чуваків, які зібралися, щоб робити музику", - відповів він на звинувачення у "пособництві в геноциді" в Секторі Гази, які лунають у бік конкурсантів.

Він також висловив розуміння позиції Європейської мовної спілки, яка виключила Росію з "Євробачення": "В Ізраїлі є свобода слова, в Росії немає. Щоб не підтримувати російську пропаганду, сказали мені, ми, на жаль, не можемо дати Росії право брати участь у конкурсі". В інтерв'ю DW у Мальме він розповів про свою любов до міцних виразів і про виступ Німеччини на "Євробаченні".

DW: Ісааку, у початковому тексті пісні "Always on the run" ти використовував слово "shit". Тобі його довелося замінити на інший звук. У різких виразах ти також відреагував на заклики бойкотувати "Євробачення". Звідки в тебе така пристрасть до міцних виразів?

Isaak: Я не знаю (сміється). Я завжди прямо висловлював свої думки. Я в принципі кажу те, що вважаю за потрібне, особливо коли йдеться про якусь позицію. Я думаю, що це все від вуличної музики: мені довелося стати досить товстошкірим у багатьох сенсах. Завдяки вуличній музиці я навчився багато чого. Навчився сміливості. У якийсь момент через часту практику сміливість може стати звичкою, і ти вже навіть не сприймаєш це як сміливість. Мені часто говорять про те, який я сміливий або щось на кшталт того, але я сам цього не усвідомлюю, тому що багато речей для мене просто самі собою зрозумілі. Я не боюся робити будь-які заяви.

Isaak "Я завжди прямо висловлював свої думки" Фото: Andreas Brenner/DW

Ти і зі своїми дітьми так розмовляєш?

Ну так. Загалом, я так розмовляю з будь-ким, не роблячи якоїсь різниці.

Тобі 29 років, але ти вже одружений і в тебе двоє дітей. Досить нетипова біографія для молодого німця. Чи я помиляюся?

Справді, нечасто буває, що в такому віці вже створюєш сім'ю. Але в нас це якось вийшло (сміється).

Свою кар'єру ти починав як вуличний музикант. У виступах на вулиці ти цінуєш виконавську свободу. Але це повна протилежність "Євробаченню", де зрежисовано ледь не кожен порух брови. Як ти почуваєшся на конкурсі?

У моєму випадку це не зрежисовано до такої міри, що мені кажуть: "У нас є концепція, і потрібно діяти відповідно до неї". У мене є свобода виражати себе так, як я вважаю за потрібне. Мені допомагають багато експертів у різних галузях, але загалом ніхто не приходить і не каже, що я маю робити ось так і ось так.

Мені здається, що сьогодні люди просто зрозуміли: для того, щоб концепція була успішною, потрібно, щоб виконавець був самим собою і почувався комфортно. Бо тоді він виступає якнайкраще. І досі це справді чудово працювало. Тож, незважаючи на те, що все дуже добре зрежисовано, у мене все ще багато свободи.

Під час репетиції виступу німецького учасника "Євробачення" на сцені конкурсу в Мальме Фото: Corine Cumming/EBU

Читайте також: 2-й півфінал "Євробачення": вечірка ще не закінчилась!

Твій номер на "Євробаченні" поставлений так, що створюється враження, ніби все у вогні. Виходить, ти залишаєш випалену землю, коли тікаєш від проблем, "Always on the run"?

Ні, це не випалена земля, а гасіння пожежі в останню мить, перед тим як вона розгориться. І це теж якось мене характеризує: я часто просто не помічаю й ігнорую важливі речі, і тоді проблем стає дедалі більше, і я завжди роблю те, що терміново, а не те, що важливо. За винятком тих випадків, коли йдеться про речі, які мені подобається робити. Тоді мені дуже легко сконцентруватися і займатися ними. Але проблеми завжди виникають через неприємні речі - мені здається, що у всіх це більш-менш однаково.

Тікаючи від проблем, у тебе є можливість подумати про себе. Про що ти тоді думаєш - про те, яке місце здобудеш на "Євробаченні"?

​​​​​Isaak - учасник від Німеччини на конкурсі "Євробачення-2024" Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Я не дуже цим переймаюся. Я знаю, що буду викладатися на повну і намагатимуся показати максимум, на який я здатен. Це моя мета. Думаю, що я можу посісти гідне місце. Але навіть якщо цього не станеться, я зможу з цим впоратися.

Твоя мама ісландка. На її батьківщині "Євробачення" неймовірно популярне. Рейтинги трансляції конкурсу перевищують 90 відсотків. Тобі не прикро, що в Німеччині багато хто ставиться до "Євробачення" як до чогось не дуже гідного поваги?

Ні, не прикро - адже німці все одно не можуть за мене голосувати! (сміється)

У нашій розмові під час церемонії відкриття "Євробачення" ти зізнався, що питання про політику діють тобі на нерви, оскільки ти музикант, а не політик. Чи означає це, що у музиканта не може бути своєї політичної думки, своєї позиції?

У принципі, все, що ви робите, - це політика, тому що політика - це, по суті, спілкування, а спілкуєтеся ви завжди. У моєму випадку політика починається з моїх сусідів. Я прагну створити максимально гармонійні стосунки з людьми з найближчого оточення. І я намагаюся не мислити категоріями, а завжди сприймати людину як особистість, а не за якимись заздалегідь визначеними категоріями. І якщо займатися політикою таким чином, то в кожному жанрі можна знайти пісню, яка вам сподобається, - адже в музиці багато пісень.