Німецький журналіст про успіх України на "Євробаченні"

Успіх України на "Євробаченні" зумовлюють багато факторів - виконавиці, задум, креативність і саме втілення, - каже німецький оглядач Єнс Маєр у розмові з DW на полях цьогорічного конкурсу в шведському Мальме.

За підсумками першого півфіналу цьогорічного пісенного конкурсу "Євробачення" Україна, яку представляє дует Alyona Alyona & Jerry Heil, посіла перше місце й вийшла у фінал. Багато хто віщує Україні одне з провідних місць також і в фіналі "Євробачення-2024", який відбудеться в суботу, 11 травня, в шведському місті Мальме. Багаторічний спеціальний кореспондент німецького видання Stern Online на "Євробаченні" Єнс Маєр (Jens Maier) розповів у інтерв'ю DW про своє бачення причин цьогорічного успіху українського дуету та успішних виступів України загалом.

DW: Єнсе, Україна знову має досить високі показники серед букмекерів і музичних критиків. Не виключено, що вона отримає щонайменше третє місце на "Євробаченні-2024". Що такого особливого в цьогорічному українському виступі?

Єнс Маєр: Тут накладається багато факторів. По-перше, Україна надіслала двох добрих виконавиць, які мають хороші голоси, адже, як і раніше, потрібно виступати наживо. А, по-друге, сам виступ дуже класний, тобто саме виконання напрочуд добре вдалося. Я вважаю, що багато глядачів проголосують за це телефоном, тобто як серед журі, так і серед глядачів Україна напевне отримає досить багато пунктів.

Україна - одна з найуспішніших країн на "Євробаченні". А в чому тоді секрет успіху України на цьому пісенному конкурсі?

За останні 15 років найгірший результат України - 12-те місце під час "Євробачення-2009" у Москві. Якщо взяти для прикладу Німеччину, то ми можемо тільки мріяти про 12-те місце. Тобто взагалі це просто диво, якщо поглянути на те, які місця Україна отримувала в минулі роки (на "Євробаченні". - Ред.). І цю таємницю не так просто розгадати, адже тоді всі (країни. - Ред.) будуть просто копіювати цей приклад.

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Власне, для успіху виступу потрібно багато факторів, зокрема, хороша пісня, а також добрі виконавці, а цьогоріч саме так і є. Але не менш важливими є й креативні, натхненні ідеї для втілення. І це дуже добре вдається Україні. Тобто від України було представлено дуже багато вкрай вдалих виступів, і вони (українці. - Ред.) це роблять просто класно.

І на додачу все це - під час війни.

Так, це теж впливає. Однак, на мою думку, це - не вирішальний фактор. Адже, саме в цей час людини прагнуть втекти від реальності - забути хоч на три хвилини ситуацію у світі. Мене особисто дуже вразив цьогорічний виступ України - образи просто вражаючі, а також те, як співачки це втілюють на сцені. Те, як виконавиця здіймається на гору, а на задньому тлі видно зорепад, - це чудові образи, які впливають на глядача. Тож гадаю, що багато глядачів проголосують за це.

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