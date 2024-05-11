На конкурсі "Євробачення-2024" перемогла Швейцарія

Швейцарія виграла "Євробачення" в Мальме. Україна - на 3-му, Ізраїль - на 5-му, Німеччина - на 12-му. Фінал був затьмарений дискваліфікацією Нідерландів і протестами проти участі Ізраїлю в конкурсі.

Перемогу на конкурсі "Євробачення", який завершився в ніч на неділю, 12 травня, у шведському Мальме здобула Швейцарія із Nemo з "The Code". На другому місці - хорват Baby Lasagna, на третьому - український дует Alyona Аlyona & Jerry Heil.

Далі місця в першій десятці за підсумками голосування національних журі та телеглядачів розподілилися так: Slimane з Франції на 4-му місці, ізраїльтянка Еден Голан - на 5-му, Bambie Thug з Ірландії - на 6-му, Анджеліна Манго з Італії - на 7-му, Ladaniva з Вірменії - на 8-му, Marcus & Martinus від Швеції - на 9-му, Iolanda із Португалії - на 10-му.

Україна зайняла 3 місце на пісенному конкурсі Фото: Sarah Louise Bennett/EBU



Німець Isaak опинився на 12-й позиції.

Дискваліфікація Нідерландів

За прогнозами букмекерів, хороші шанси на місце в першій десятці були у Йоста Кляйна. Однак його було виключено від участі в конкурсі за кілька годин до його початку.

Як заявив організатор "Євробачення" Європейський мовний союз (ЄМС), причиною дискваліфікації стала "неналежна поведінка" виконавця. Скаргу на нього у шведську поліцію подала співробітниця знімальної групи конкурсу. Про подробиці інциденту ЄМС не повідомив. Але нідерландський мовник Avrotros уже назвав ці заходи "непропорційними".

Ізраїль на "Євробаченні"

Проте головні суперечки на "Євробаченні" у Мальме розгорнулися навколо участі Ізраїлю у конкурсі. До його початку Європейська мовна спілка відкинула вимоги виключити Ізраїль з "Євробачення" за військові дії в Секторі Гази у відповідь на атаку терористів ХАМАСу. У дні проведення конкурсу EBU заборонила учасникам демонструвати антивоєнні гасла та символи солідарності з палестинцями.

На знак протесту проти цього рішення деякі виконавці не стали виходити на сцену під час представлення учасників на репетиції фіналу 11 травня. А Bambie Thug із Ірландії не стала проводити на сцені репетицію свого фінального виступу. Повідомляється, що перед трансляцією фіналу в прямому ефірі Європейська мовна спілка вела інтенсивні переговори з багатьма національними телекомпаніями, які відправили учасників у Мальме.

Представниця Ізраїлю Еден Голан опинилася в Мальме під особливим тиском. З міркувань безпеки вона і члени ізраїльської делегації залишали готель тільки для репетицій і виступів на конкурсі. Під час виконання пісні Голан у залі було чітко чути свист та інші прояви невдоволення. Але після виступу в другому півфіналі вона опинилася серед головних претендентів на перемогу.

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