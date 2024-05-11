На конкурсі "Євробачення-2024" перемогла Швейцарія

На конкурсі "Євробачення-2024" перемогла Швейцарія12 травня 2024 р.
Перемогу на конкурсі "Євробачення", який завершився в ніч на неділю, 12 травня, у шведському Мальме здобула Швейцарія із Nemo з "The Code". На другому місці - хорват Baby Lasagna, на третьому - український дует Alyona Аlyona & Jerry Heil.
Далі місця в першій десятці за підсумками голосування національних журі та телеглядачів розподілилися так: Slimane з Франції на 4-му місці, ізраїльтянка Еден Голан - на 5-му, Bambie Thug з Ірландії - на 6-му, Анджеліна Манго з Італії - на 7-му, Ladaniva з Вірменії - на 8-му, Marcus & Martinus від Швеції - на 9-му, Iolanda із Португалії - на 10-му.
Німець Isaak опинився на 12-й позиції.
Дискваліфікація Нідерландів
За прогнозами букмекерів, хороші шанси на місце в першій десятці були у Йоста Кляйна. Однак його було виключено від участі в конкурсі за кілька годин до його початку.
Як заявив організатор "Євробачення" Європейський мовний союз (ЄМС), причиною дискваліфікації стала "неналежна поведінка" виконавця. Скаргу на нього у шведську поліцію подала співробітниця знімальної групи конкурсу. Про подробиці інциденту ЄМС не повідомив. Але нідерландський мовник Avrotros уже назвав ці заходи "непропорційними".
Ізраїль на "Євробаченні"
Проте головні суперечки на "Євробаченні" у Мальме розгорнулися навколо участі Ізраїлю у конкурсі. До його початку Європейська мовна спілка відкинула вимоги виключити Ізраїль з "Євробачення" за військові дії в Секторі Гази у відповідь на атаку терористів ХАМАСу. У дні проведення конкурсу EBU заборонила учасникам демонструвати антивоєнні гасла та символи солідарності з палестинцями.
На знак протесту проти цього рішення деякі виконавці не стали виходити на сцену під час представлення учасників на репетиції фіналу 11 травня. А Bambie Thug із Ірландії не стала проводити на сцені репетицію свого фінального виступу. Повідомляється, що перед трансляцією фіналу в прямому ефірі Європейська мовна спілка вела інтенсивні переговори з багатьма національними телекомпаніями, які відправили учасників у Мальме.
Представниця Ізраїлю Еден Голан опинилася в Мальме під особливим тиском. З міркувань безпеки вона і члени ізраїльської делегації залишали готель тільки для репетицій і виступів на конкурсі. Під час виконання пісні Голан у залі було чітко чути свист та інші прояви невдоволення. Але після виступу в другому півфіналі вона опинилася серед головних претендентів на перемогу.
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