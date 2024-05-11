З фіналу "Євробачення" дискваліфікували учасника Нідерландів

За кілька годин до змагання виключили конкурсанта, який за прогнозами букмекерів міг увійти в ТОП-10. Причина - скарга в поліцію співробітниці знімальної групи.

Представника Нідерландів на "Євробаченні" відсторонили від участі у фіналі пісенного конкурсу за кілька годин до його проведення, в суботу, 11 травня у шведському місті Мальме.

За прогнозами букмекерів, Йост Кляйн міг посісти місце в першій десятці. Причиною дискваліфікації стала скарга, подана на нього в місцеву поліцію працівницею знімальної групи "Євробачення", повідомив організатор конкурсу "Європейська мовна спілка".

Інцидент стався 9 травня після виступу виконавця в другому півфіналі конкурсу. Його подробиць "Європейська мовна спілка" поки не розкриває, але зазнає, що "дотримується політики абсолютної нетерпимості до неналежної поведінки" на конкурсі. Поведінку Кляйна мовник визнав порушенням його правил.

За непідтвердженими даними місцевих ЗМІ, співак застосував фізичну силу щодо однієї з постановниць. На тлі інших припущень в медіа та соціальних мережах, що "інцидент" міг стосуватись коментарів Кляйна довкола участі Ізраїлю в конкурсі, "Європейська мовна спілка" запевнила, що той "не стосувався жодного іншого виконавця або члена делегації".

Скандали "Євробачення-2024"

Це не перший скандал, пов'язаний з проведенням "Євробачення-2024".

Перед початком конкурсу діячі культури та активісти в країнах Європи зажадали виключити Ізраїль з "Євробачення" через дії ізраїльської армії в Секторі Гази у відповідь на атаку терористів ХАМАС. "Європейська мовна спілка" відкинула ці вимоги.

Під час виступу представниці Ізраїлю Еден Голан у другому півфіналі в залі лунали свист і невдоволені вигуки. У день фіналу в центрі Мальме проходить пропалестинська демонстрація, учасники якої також виступають проти участі Ізраїлю в "Євробаченні".

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