Як розподілились місця на "Євробаченні-2024"
У фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" у шведському Мальме боротьба точилась між Швейцарією та Хорватією. Зрештою переміг Nemo з композицією The Code. Україна - третя. Як розподілились всі місця - в галереї DW.
01. Швейцарія
Nemo показав із "The Code" чудеса не лише голосової еквілібристики - на сцені він уміло балансував на перевернутому конусі.
02. Хорватія
Baby Lasagna під час свого запального виступу з "Rim Tim Tagi Dim" не пожалкував вогню ні в прямому, ні переносному значенні.
03. Україна
Alyona Alyona & Jerry Heil епічно виконали гімн "Teresa & Maria". Він присвячений не лише Діві Марії та матері Терезі, а й усім жінкам, які долають складні обставини.
04. Франція
Slimane ефектно виконав драматичну баладу "Mon amour". Все було зрозуміло і без перекладу з французької.
05. Ізраїль
Незважаючи на антиізраїльські протести, які звалилися на неї, мов ураган, Eden Golan не втратила витримки і самоконтролю під час виконання балади "Hurricane".
06. Ірландія
Готичний балет від Bambie Thug з "Doomsday Blue". Наприкінці виступу від балетної пачки залишився лише купальник.
07. Італія
Виступ Angelina Mango - один із найстильніших - від музики пісні "La noia" до костюмів і сценографії.
08. Вірменія
Запальна пісня "Jako" від гурту Ladaniva, назву якої обрали не випадково - батьки учасників колективу роками були власниками цих автомобілів.
09. Швеція
Близнюки Marcus & Martinus, схоже, закохалися в одну дівчину, яку не можуть забути, про що і заспівали в танцювальній композиції "Unforgettable".
10. Португалія
Не лише в номері "Grito" у виконанні Iolanda підтанцьовка була в балаклавах. Тренд на "Євробаченні"?
11. Греція
Без сиртакі важко уявити виступ греків на конкурсі, але Marina Satti у пісні "Zari" зробила ставку на реггетон, що включає в себе реггі, денсхолл і хіп-хоп.
12. Німеччина
Isaak виконав рок-поп-композицію "Always On The Run". Гори воно все вогнем, якщо постійно в поспіху?
13. Люксембург
Понад 30 років Люксембург не брав участі в "Євробаченні", хоча до 1993 року 5 разів вигравав конкурс. Країна повернулась з піснею"Fighter" у виконанні Tali.
14. Литва
Назва танцювальної композиції "Luktelk" у виконанні Silvester Belt перекладається з литовської як "Зачекай". З проведенням "Євробачення" в Литві поки теж доведеться зачекати.
15. Кіпр
Під кінець виступу під пісню "Liar" хлопці з підтанцьовки Silia Kapsis зняли футболки. Виглядали вони при цьому презентабельно.
16. Латвія
Dons - найтитулованіший (що стосується музичних премій) співак Латвії, і схоже, найбільш накачаний. Балада у його виконанні називалась "Hollow".
17. Сербія
Балада Teya Dora має назву "Ramonda". У Сербії ця рідкісна квітка, схожа на фіалку, - символ припинення війни і фактичного завершення Першої світової війни.
18. Великобританія
Британець Olly Alexander станцював під "Dizzy", що можна перекласти як "запаморочення". А голова могла запаморочитися в деяких глядачів від побаченого на сцені.
19. Фінляндія
Windows95man під "No Rules" майже весь свій виступ пробігав по сцені з неприкритими сідницями.
20. Естонія
Назва пісні проєкту 5Miinust & Puuluup - "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" - найдовша в історії "Євробачення". Перекладається вона як "Ми (звісно) не знаємо нічого про (ці) наркотики".
21. Грузія
Nutsa Buzaladze - грузинська Дженіфер Лопес. Певна схожість є і в стилі її танцювальної "Fire Fighter".
22. Іспанія
Заспівати "Zorra" солістці дуету Nebulossa Марії Бас допомогти два танцюристи в доволі відвертих корсетах. Та і назва у пісні зухвала - на жаргоні вона означає "хвойда".
23. Словенія
Raiven з баладою "Veronika" та її танцюристів точно би пустили на скандальну російську "(майже) голу вечірку".
24. Австрія
Kaleen в ролі підтанцьовки у номері "We Will Rave" обрала фіналістів конкурсу "Хто буде наступною супермоделлю Німеччини". І не помилилася у виборі.
25. Норвегія
Текст композиції в стилі фолк-рок "Ulveham" ("У вовчій шкурі") складається з 10 рядків. Солістці групи Gåte вдалося розтягнути їх на 3 хвилини.