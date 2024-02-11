ЄС та США відмовляють Ізраїль від операції в Рафасі

Глава дипломатії ЄС закликав запобігти кровопролиттю в Секторі Гази на тлі анонсованого Ізраїлем наступу на місто Рафах. Проти військової операції виступають у США та Великобританії.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель застеріг Ізраїль від початку операції в місті Рафах на півдні Сектору Гази. Відповідне звернення він опублікував у соціальній мережі Х увечері в суботу, 10 лютого.

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За словами Борреля, ізраїльський наступ на Рафах "призведе до невимовної гуманітарної катастрофи". Крім того, проведення там військової операції може також спровокувати серйозну напруженість у відносинах із Єгиптом, зазначив глава дипломатії Євросоюзу.

Він закликав сторони конфлікту відновити переговори про звільнення заручників і припинення військових дій. "Це єдиний спосіб запобігти кровопролиттю", - написав дипломат.

Оскільки ізраїльські війська невпинно просуваються на південь, Рафах став останнім великим населеним пунктом у Секторі Гази, куди ще не увійшли ізраїльські війська, незважаючи на майже щоденні авіаудари, зауважує AFP.

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Проти наступу на Рафах висловилися відразу кілька великих чиновників із різних держав. Зокрема, "глибоку стурбованість перспективою військового наступу" на місто висловив міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон.

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не підтримають атаку на Рафах. Він зазначив, що для багатьох палестинців місто стало останнім притулком, у якому можна врятуватися від бойових дій.

Бербок: Наступ на Рафах стане гуманітарною катастрофою

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) також застерегла Ізраїль від військової операції в південній частині Сектору Гази. "Операцію в Рафасі - останньому і переповненому людьми населеному пункті - неможливо виправдати", - заявила вона в інтерв'ю виданням Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"1,3 мільйона людей намагаються сховатися від бойових дій на дуже обмеженому просторі. Наступ ізраїльської армії на Рафах, який готують, стане гуманітарною катастрофою. Люди в Газі не можуть розчинитися в повітрі", - написала вона також 10 лютого, в соцмережі X.

Глава німецького МЗС підтвердила право Ізраїлю на захист від терору ХАМАС, але водночас зауважила, що країна має "максимально полегшити страждання цивільного населення". "Необхідне подальше припинення вогню, зокрема для того, щоб домогтися звільнення нових заручників ХАМАС", - додала вона.

Навіщо Ізраїль хоче наступати на Рафах

За даними ізраїльської влади, у Рафасі залишаються представники терористичної організації ХАМАС. Як заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, цілей військової операції в секторі Гази "неможливо досягти", поки в регіоні залишаються чотири батальйони ХАМАС.

У п'ятницю, 9 лютого, Нетаньяху доручив військовим розробити план евакуації мирних жителів із цього населеного пункту. Співрозмовник агентства Reuters із числа ізраїльських чиновників повідомив, що жителів Рафаха можуть відправити до північних районів сектору Газа.

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Напад ХАМАС на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1400 осіб. Бойовики також захопили понад 200 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАС. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАС, а також проводить наземну військову операцію. За повідомленнями підконтрольного ХАМАС міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази вже загинули близько 28 000 осіб. Підтвердити ці дані з незалежних джерелам не є можливим.

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