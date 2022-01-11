Ексбанкір-утікач Аблязов: Протести в Казахстані поновляться

Ексглава казахстанського БТА Банку і лідер опозиційної організації "Демократичний вибір Казахстану" (ДВК) Мухтар Аблязов у розмові з DW у вівторок, 11 січня, припустив, що протести у Казахстані поновляться. Він не назвав час, коли це може статися, але вважає, що якщо війська ОДКБ не залишать Казахстан, це відбудеться до кінця 2022 року.

Мухтар Аблязов (фото з архіву)

Аблязов, який днями виступив з заявою, що ДВК є координатором протестів у Казахстані, розповів однак, що до перших протестів 2 січня проти підвищення ціни на газ, його рух відношення не має - вони відбулися стихійно. "Ми не є організаторами першого протесту в містах Жанаозен та Актау. У нас політична організація, тому наша задача - будь-який протест тиражувати, розвернути проти режиму, об'єднати. 4 січня вже пішов процес, ми публічно поділилися нашими контактами і заявили, що будемо координувати мітинги у всій країні".

Як зазначив Аблязов, оскільки у Казахстані ДВК вважається екстремістською організацією, її основний штаб знаходиться у Києві. Проте лідер руху не зміг назвати навіть приблизну кількість його прихильників.

Сам же Аблязов, за його словами, у 2020 році отримав політичний притулок у Франції. Водночас ексбанкір, який вже 12 років не перебуває у Казахстані, стверджує, що роками готував жителів країни до повалення влади за допомогою антиурядової агітації через соцмережі. "Весь цей час ми займалися дискредитацією режиму, я знімав фільми про те, як його представники крадуть, показував рахунки, нерухомість", - стверджує Аблязов. Проте, як розповідає він, створити достатньо розгалужену та організовану структуру опозиційного руху не вдалося, і в тому числі з цим Аблязов пов'язує те, що нинішні протести у країні закінчилися силовим придушенням.

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Як повідомлялось, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 11 січня заявив, що військові Організації договору колективної безпеки (ОКДБ), які прибули у країну для протидії протестам, найближчим часом повернуться у свої країни.

Нагадаємо, Мухтар Аблязов з 2009 року перебуває за межами Казахстану і є фігурантом численних кримінальних проваджень. Зокрема, у Казахстані він заочно засуджений до довічного ув'язнення за звинуваченням у організації в 2004 році вбивства глави АТ "БанкТуранАлем" Єржана Татишева, а у Росії - до 15 років позбавлення волі за звинуваченням у фінансових махінаціях та розкраданні грошей.

В 2013 році він був заарештований у Франції. Впродовж кількох років уряд Франції намагався вирішити питання з екстрадицією ексбанкіра, домогтися якої намагалися Казахстан, Росія і Україна. В 2015 році уряд Франції відмовився його видавати Росії через ймовірні політичні мотиви Москви.

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