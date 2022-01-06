СБУ завітала до казахських опозиціонерів у Києві

Співробітники Служби безпеки України провели "профілактичні бесіди" з двома шукачами політичного притулку з Казахстану, повідомили у понеділок, 10 січня, на прес-конференції в Києві самі казахстанські активісти - Заманбек Тлеулієв та Елдос Насіпбеков. За їхніми словами, представники СБУ погрожували їм депортацією з України через координацію протестів на батьківщині.

Як розповів Тлеулієв, представники української спецслужби чекали на нього біля київської квартири в четвер ввечері, 6 січня. Він повертався додому і розмовляв телефоном з Насіпбековим. Оперативники не представились і погнались за ним, коли він почав тікати під'їздом. Намагаючись зупинити активіста, вони начебто вибили йому чотири зуби.

"Сусідам хотіли показати мене, як терориста, - стверджує переконує Тлеулієв. - А мені чітко сказали, що прийшли, тому що ми координуємо мирні протести і що депортують мене в Казахстан". Далі Тлеулієв розповів, що, злякавшись нападу, двічі викликав наряд поліції, але після розмови з працівниками спецслужби патрульні, за його словами, відмовились йому допомагати.

Елдос Насіпбеков стверджує, що інша група оперативників СБУ завітала до нього за кілька хвилин після Тлеулієва. Перелякавшись, він записував візит на відео, а сусідів попросив викликати поліцію. Спецслужбісти начебто вимагали від активіста припинити опозиційну діяльність, примусили записати відмову на відео і дати розписку.

"Казали, якщо я припиню займатись політикою, то зможу далі жити нормальним життям в Україні. Вони не застосовували до мене силу, але чинили психологічний тиск", - каже Насілбеков.

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Влада Казахстану стверджує, що приборкала протести

СБУ: іде звичайна робота

Речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко підтвердив DW інформацію про візит оперативників до казахський активістів. "Враховуючи поточну ситуацію в Казахстані, Служба безпеки України у межах своїх повноважень вживає комплекс заходів, зокрема й оперативних. (…) Саме з цією метою відбувається перевірка та спілкування з окремими громадянами Казахстану. Тобто, іде звичайна робота", - наголошується в письмовій відповіді спецслужби.

Дехтяренко не зміг відповісти на запитання DW щодо службової перевірки законності дій співробітників СБУ. Спецслужба заперечує тиск на активістів і стверджує, що розмови відбувались без порушень і в рамках чинного законодавства.

У той же час адвокат казахстанських мігрантів Дмитро Моргун стверджує, що вже подав заяви про злочини оперативників СБУ і чекає на відкриття справи Державним бюро розслідувань. "Ми також чекаємо на реакцію з боку омбудсменки Людмили Денисової", - додав він.

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Лідер "Демократичного вибору Казахстану" Мухтар Аблязов перед засіданням французького суду про екстрадицію у 2014 році

Що робить ДБК в Києві?

"Оскільки певні особи мають ознаки незаконного перебування на території України, підготовлено відповідні матеріали, які будуть передані в Державну міграційну службу", - вказано у заяві СБУ.

Натомість Заманбек Тлеулієв та Елдос Насіпбеков запевняють, що перебувають в Україні законно. До Києв вони приїхали кожен окремо ще 2019 року та попросили політичного притулку. Заяву Насіпбекова, за його словами, Державна міграційна служба досі не розглянула. Тлеулієв визнає, що отримав відмову, однак має дозвіл на тимчасове проживання, який зберігає свою чинність до розгляду апеляції.

Обидва чоловіки не приховують, що останні тижні займаються дистанційною координацією протестів у Казахстані, їхні номери телефонів були вказані як контакти "Демократичного вибору Казахстану" - опозиційного руху створеного 20 років тому бізнесменом та ексміністром Мухтаром Аблязовим. Аблязова, який останні роки живе у Франції, на батьківщині обвинувачують у розкраданні коштів БТА Банку, яким він керував, та замовному вбивстві власника іншого банку Ержана Татишева.

Людмила Козловська - українська правозахисниця, президентка фундації "Відкритий діалог" - розповіла, що разом з Тлеулієвим та Насіпбековим займалася ідентифікацією поліцейських та інших силовиків, залучених до розгонів протестів у Казахстані.

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