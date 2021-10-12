На саміті ЄС-Україна Київ закликали реформувати КСУ та СБУ

Україну закликали до швидкого впровадження судової реформи, а також реформи Конституційного суду та Служби безпеки. Про це йдеться у спільній заяві 23-го саміту Україна-ЄС, опублікованій у вівторок, 12 жовтня, за результатами зустрічі в Києві голів Європейської Ради Шарля Мішеля та Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) з президентом України Володимиром Зеленським. "Ми знову підтвердили, що всебічне та послідовне впровадження судової реформи залишається життєво важливим для зміцнення стійкості України та її майбутнього успіху", - йдеться у заяві, опублікованій на сайті президента України.

Крім того, учасники саміту привітали прийняття змін до законів України "Про Вищу раду правосуддя" та "Про судоустрій і статус суддів", "які мають вирішальне значення для відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України".

Окремо підписанти заяви відзначили відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування майна в Україні. Вони також звернули увагу на важливість реформування Служби безпеки України (СБУ). Ухвалення закону про СБУ, згідно з заявою, забезпечить міцну основу для перетворення інституції на сучасний орган "з чітко визначеними функціями та ретельним демократичним наглядом".

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Закон про деолігархізацію і транзит газу

ЄС привітав кроки України до "деолігархізації", відзначивши ухвалення закону про олігархів, а також підтвердив підтримку зусиль України, спрямованих на масштабні реформи, особливо в судовій системі та боротьбі з корупцією.

Голова Європейської ради Шарль Мішель і голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн

Крім того, у заяві наголошується на підтримці сторонами саміту продовження транзиту газу Україною після 2024 року. "Україна та ЄС підкреслили важливість спільної роботи проти будь-яких потенційних зусиль третіх сторін використовувати енергію як зброю, зокрема в контексті наслідків для стабільності транзиту газу територією України", - йдеться у заяві, очевидно, з натяком на Росію та спірний газопровід "Північний потік-2", який уможливить збільшення транзиту газу з Росії до ЄС в обхід України.

Крім того, сторони домовилися максимально використовувати наявні енергетичні мережі та потужності один одного. Окремо у заяві саміту відзначається започаткування діалогу щодо "зеленого курсу" ЄС та переходу України на зелену енергетику, чому в Євросоюзі будуть сприяти "за допомогою широкого спектра доступних інструментів та у співпраці з міжнародними фінансовими інституціями".

Донбас та Крим

Також сторони саміту відзначили важливість повного виконання "мінських домовленостей" задля вирішення конфлікту на Донбасу й учергове підкреслили відповідальність Росії як сторони конфлікту. Підписанти заяви привітали "конструктивний підхід" України в "нормандському форматі" та закликали Росію "теж діяти конструктивно та брати сумлінну участь у переговорах" для вирішення конфлікту.

"Ми повторили наш заклик до Росії невідкладно припинити підбурення конфлікту наданням фінансової та військової допомоги озброєним формуванням, які вона підтримує, а також вивести російські війська та техніку від східного кордону України та Кримського півострову", - йдеться у заяві.