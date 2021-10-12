Фон дер Ляєн: ЄС вивчає, як забезпечити поставки газу в Україну

Європейська Комісія разом із українськими експертами вивчає різні сценарії, щоб забезпечити достатні обсяги постачання газу до України. Про це заявила голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на брифінгу за підсумками саміту Україна-ЄС в Києві, 12 жовтня.

"Я розумію стурбованість України щодо постачань газу, зважаючи на набагато менші постачання газу від "Газпрому". Це тема не лише на цю зиму, але також на наступні зими, і тому Комісія разом із українськими експертами вивчає різні сценарії, щоб забезпечити достатні постачання для України", - зазначила очільниця Єврокомісії.

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За словами Урсули фон дер Ляєн, у Єврокомісії вивчають можливості збільшення реверсних поставок газу в Україну з ЄС, зокрема, зі Словаччини, а також перпективи зберігання європейського газу в українських підземних сховищах.

Транзит газу через Україну

Голова Єврокомісії також наголосила, що Україна має залишатися країною-транзитером газу. Водночас фон дер Ляєн закликала приділяти Київ увагу енергоефективності.

Про необхідність збереження транзиту російського газу наголосив також президент України Володимир Зеленський.

"Збереження енергетичної незалежності України дуже важливо. У будь-якому випадку, для нас важливо зберегти той транзит газу, який йде нашою територією, тому що втрачати по два мільярди доларів законних ніхто не хоче" - наголосив український лідер. Крім того, Зеленський пообіцяв впроваджувати програму енергоефективності наступного року.

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Раніше Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) повідомляв, що імпорт газу з Європи до України у січні-вересні цього року скоротився у понад шість разів порівняно з аналогічним періодом минулого року. Київ більше не може купувати частину російського газу, яка транзитом ішла в Угорщину, оскільки в цю країну за домовленістю з "Газпромом" газ з РФ тепер прямує в обхід України, через Сербію і Австрію. В ОГТСУ повідомили, що переорієнтувалися на імпорт з Польщі і Словаччини.