 Єврокомісія оцінить наслідки газового контракту Угорщини та ″Газпрому″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2021

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Єврокомісія оцінить наслідки газового контракту Угорщини та "Газпрому"

Європейська Комісія проведе оцінку можливих наслідків контракту на постачання російського газу в Угорщину в обхід України. Комісія перевіряє, чи додержано в умовах контракту правил ЄС.

У Брюсселі оцінять можливі наслідки угоди між Угорщиною та Газпромом

У Брюсселі оцінять можливі наслідки угоди між Угорщиною та "Газпромом"

В Європейській Комісії (ЄК) перевіряють, якими можуть бути наслідки довгострокового контракту на постачання газу в Угорщину, підписаного угорською MVM Group та "Газпром экспорт".

"Контракт підписали вчора. Я вже попросив своїх колег перевірити, якими будуть наслідки", - сказав представник Єврокомісії Тім Макфі у вівторок, 28 вересня, цитує інформагенція "Інтерфакс". Він зазначив, що зараз вже відбувається перевірка, чи додержано в умовах контракту правил ЄС.

Газова угода Угорщини з "Газпромом" в обхід України

Угорщина погодила з "Газпромом" умови нової довгострокової угоди на постачання газу ще в кінці серпня. 27 вересня угорська MVM Group і "Газпром экспорт" підписали в Будапешті новий довгостроковий контракт на постачання газу до Угорщини.

Як зазначав міністр закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто наприкінці серпня, ця угода розрахована на 15 років з можливістю змінити закуплені обсяги через 10 років. Міністр додав, що "Газпром" щорічно постачатиме Угорщині 4,5 мільярда кубометрів природного газу двома маршрутами: 3,5 мільярда кубометрів через Сербію та 1 мільярд кубометрів через Австрію.

До цієї угоди Угорщина імпортувала більшість свого природного газу також з Росії, але через Україну. Однак останніми роками Будапешт диверсифікував імпорт газу, відкривши транскордонні міжмережеві з'єднання з більшістю своїх сусідів та забезпечивши постачання зрідженого природного газу через порт у Хорватії.

Міністерство закордонних справ України повідомило, що "здивоване і розчароване" рішенням Угорщини підписати цю угоду. МЗС України ініціювало перенесення на пізніший термін засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва за співголовування очільників МЗС двох країн, яке повинно було відбутися 29-30 вересня у Будапешті.

Також в МЗС анонсували, що звернуться до Європейської Комісії щодо надання оцінки відповідності цієї угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.

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