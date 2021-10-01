"Газпром" призупинив транзит газу до Угорщини через Україну

Російський газовий монополіст "Газпром" із 1 жовтня 2021 року, від початку нової газової доби (7:00), зупинив транзит природного газу через Україну в напрямку Угорщини.

Заявки на транзит газу не надійшли, незважаючи на те, що потужності з України на вихід до Угорщини законтрактовані на весь газовий рік (із жовтня 2021 року до 30 вересня 2022) у розмірі 24,6 мільйонів кубометрів за добу, повідомила пресслужба оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ) у п'ятницю, 1 жовтня.

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Імпорт газу з Угорщини в Україну відбувався шляхом віртуального реверсу, тому можливості імпорту з Угорщини без транзиту немає, зазначили в компанії.

"Угорщина протягом десятиліть отримувала газ через територію України, і українська сторона жодного разу не порушила зобов'язань. Більш того, український маршрут - найбільш економічно вигідний, бо є найкоротшим шляхом постачання газу до Угорщини", - заявив глава ОГТСУ Сергій Макогон.

За його словами, монополізація газових маршрутів "Газпромом" ставить питання щодо основоположних принципів функціонування газових ринків ЄС - конкурентності та прозорості, а посилення позицій "Газпрому" на тлі стрімкого зростання цін на газ у Європі треба зупинити.

В ОГТСУ також нагадали про декларацію США і Німеччини щодо необхідності збереження транзиту газу через Україну.

Газова угода Угорщини з "Газпромом"

Нагадаємо, 27 вересня угорська MVM Group і "Газпром экспорт" підписали в Будапешті новий довгостроковий контракт на постачання газу до Угорщини.

Угода розрахована на 15 років з можливістю змінити закуплені обсяги через 10 років. "Газпром" щорічно постачатиме Угорщині 4,5 мільярда кубометрів природного газу двома маршрутами: 3,5 мільярда кубометрів через Сербію та 1 мільярд кубометрів через Австрію.

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До цієї угоди Угорщина імпортувала більшість свого природного газу також із Росії, але транзитом через Україну. Останніми роками Будапешт диверсифікував імпорт газу: відкрив транскордонні міжмережеві з'єднання з більшістю своїх сусідів і забезпечив постачання зрідженого природного газу через порт у Хорватії.

МЗС України "здивоване і розчароване" рішенням Угорщини підписати нову угоду з "Газпромом".Міністерство ініціювало перенесення на пізніший термін засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва за співголовування очільників МЗС двох країн, яке мало відбутися 29-30 вересня в Будапешті.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав реакцію офіційного Києва "серйозним порушенням" угорського суверенітету та інтересів національної безпеки.

У Європейській комісії перевірять наслідки контракту Угорщини з "Газпромом".