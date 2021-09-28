 МЗС України викликало посла Угорщини через угоду з ″Газпромом″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

МЗС України викликало посла Угорщини через угоду з "Газпромом"

Міністерство закордонних справ України викликало угорського посла в Києві, щоб донести йому українську позицію щодо угорської угоди з "Газпромом". До цього МЗС Угорщини також викликало посла України через реакцію Києва.

Міністерство закордонних справ України (архівне фото)

Міністерство закордонних справ України (архівне фото)

Міністерство закордонних справ України підтвердило інформацію про виклик українського посла до МЗС Угорщини. Воно також запросило угорського посла в Києві для пояснення позиції України щодо підписання в Будапешті угоди з російським "Газпромом" напередодні, повідомив в вівторок, 28 вересня, речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Можу підтвердити виклик українського посла. МЗС України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, щоб донести нашу принципову позицію: транспортування газу в обхід України підриває національну безпеку нашої держави й енергетичну безпеку Європи, а нова угода Угорщини з "Газпромом" завдає серйозного удару українсько-угорським відносинам", - сказав Ніколенко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок, 28 вересня. Він наголосив, що українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів.

Будапешт розкритикував Київ

Раніше цього ж глава МЗС Угорщини Петер Сіярто розкритикував реакцію України на газову угоду і повідомив про виклик посла України до угорського зовнішньополітичного відомства. "Ми вважаємо серйозним порушенням нашого суверенітету та інтересів національної безпеки прагнення запобігти безпечному постачанню газу нашої країни", - написав міністр у Facebook.

Він назвав реакцію України "недружнім кроком після всієї наданої допомоги", нагадуючи про поставки до України апаратів ШВЛ та іншого медичного обладнання, догляд за українськими військовими, фінансування інвестицій в країні та інше. "Спроба порушити наш суверенітет припинена, і український посол викликаний в міністерство закордонних справ", - стверджує Сіярто.

Газова угода Угорщини з "Газпромом" в обхід України

Нагадаємо, що 27 вересня Петеро Сійярто та глава російського "Газпрому" Олексій Міллер підписали у Будапешті нову довгострокову газову угоду про постачання газу для Угорщини. За словами Сійярто, ця угода розрахована на 15 років з можливістю змінити закуплені обсяги через 10 років. Міністр додав, що ціна вже узгоджена, і "Газпром" щорічно постачатиме Угорщині 4,5 мільярда кубометрів природного газу двома маршрутами: 3,5 мільярда кубометрів через Сербію та 1 мільярд кубометрів через Австрію.

До цієї угоди Угорщина імпортувала більшість свого природного газу також з Росії, але через Україну. Однак останніми роками Будапешт диверсифікував імпорт газу, відкривши транскордонні міжмережові з'єднання з більшістю своїх сусідів та забезпечивши постачання зрідженого природного газу через порт у Хорватії.

Міністерство закордонних справ України повідомило, що "здивоване і розчароване" рішенням Угорщини підписати цю угоду. МЗС України ініціювало перенесення на пізніший термін засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва за співголовування глав МЗС двох країн, яке повинно було відбутися 29-30 вересня у Будапешті.

Також в МЗС анонсували, що звернуться до Європейської комісії щодо надання оцінки відповідності цієї угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики. 

Дивитись відео 08:49

Ексголова "Нафтогазу" Андрій Коболєв - про ситуацію в держкомпанії та "Північний потік-2" (17.09.2021)

Реклама

Докладно

Анґела Меркель

Дискримінація ЛГБТК в Угорщині (відео)

Дискримінація меншин в Угорщині. Гендерна нерівність у німецькій політиці. Як отримують найдорожчу в світі ефірну олію.  

Головний офіс Нафтогазу в Києві

Уряд України звільнив членів наглядової ради "Нафтогазу"

Український уряд звільнив членів наглядової ради "Нафтогазу" після того, як незалежні директори подали у відставку.  