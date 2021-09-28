МЗС України викликало посла Угорщини через угоду з "Газпромом"

Міністерство закордонних справ України підтвердило інформацію про виклик українського посла до МЗС Угорщини. Воно також запросило угорського посла в Києві для пояснення позиції України щодо підписання в Будапешті угоди з російським "Газпромом" напередодні, повідомив в вівторок, 28 вересня, речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Можу підтвердити виклик українського посла. МЗС України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, щоб донести нашу принципову позицію: транспортування газу в обхід України підриває національну безпеку нашої держави й енергетичну безпеку Європи, а нова угода Угорщини з "Газпромом" завдає серйозного удару українсько-угорським відносинам", - сказав Ніколенко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок, 28 вересня. Він наголосив, що українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів.

Будапешт розкритикував Київ

Раніше цього ж глава МЗС Угорщини Петер Сіярто розкритикував реакцію України на газову угоду і повідомив про виклик посла України до угорського зовнішньополітичного відомства. "Ми вважаємо серйозним порушенням нашого суверенітету та інтересів національної безпеки прагнення запобігти безпечному постачанню газу нашої країни", - написав міністр у Facebook.

Він назвав реакцію України "недружнім кроком після всієї наданої допомоги", нагадуючи про поставки до України апаратів ШВЛ та іншого медичного обладнання, догляд за українськими військовими, фінансування інвестицій в країні та інше. "Спроба порушити наш суверенітет припинена, і український посол викликаний в міністерство закордонних справ", - стверджує Сіярто.

Газова угода Угорщини з "Газпромом" в обхід України

Нагадаємо, що 27 вересня Петеро Сійярто та глава російського "Газпрому" Олексій Міллер підписали у Будапешті нову довгострокову газову угоду про постачання газу для Угорщини. За словами Сійярто, ця угода розрахована на 15 років з можливістю змінити закуплені обсяги через 10 років. Міністр додав, що ціна вже узгоджена, і "Газпром" щорічно постачатиме Угорщині 4,5 мільярда кубометрів природного газу двома маршрутами: 3,5 мільярда кубометрів через Сербію та 1 мільярд кубометрів через Австрію.

До цієї угоди Угорщина імпортувала більшість свого природного газу також з Росії, але через Україну. Однак останніми роками Будапешт диверсифікував імпорт газу, відкривши транскордонні міжмережові з'єднання з більшістю своїх сусідів та забезпечивши постачання зрідженого природного газу через порт у Хорватії.

Міністерство закордонних справ України повідомило, що "здивоване і розчароване" рішенням Угорщини підписати цю угоду. МЗС України ініціювало перенесення на пізніший термін засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва за співголовування глав МЗС двох країн, яке повинно було відбутися 29-30 вересня у Будапешті.

Також в МЗС анонсували, що звернуться до Європейської комісії щодо надання оцінки відповідності цієї угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.