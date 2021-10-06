У 2021 році імпорт газу до України з Європи знизився у шість разів

Постачання природного газу з Європи до України у січні-вересні цього року скоротилося у 6,2 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року. Обсяги постачань зменшилися з 14,8 мільярда кубометрів на кінець вересня 2020 року до 2,4 мільярда кубометрів на кінець вересня цього року, повідомила пресслужба Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ) у середу, 6 жовтня.

За даними ОГТСУ, найбільше палива за останні дев'ять місяців Україна імпортувала у вересні. Водночас порівняно з серпнем зріс і експорт газу з українських сховищ до Європи. Однак, за словами очільника компанії Сергія Макогона, у жовтні цей процес ускладнився через зупинення транзиту газу в напрямку Угорщини через Україну.

"Прозорість і безбар'єрність, до якої звикли європейські та українські постачальники газу, може бути втрачена через бажання одного гравця створити вузькі місця для маніпуляцій з цінами", - зазначив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Газовий конфлікт з Угорщиною

Угорщина була основним постачальником газу в Україну. У вересні 90,7 відсотка усього палива Україна отримала з цієї країни віртуальним реверсом. Це означає, що газ фактично не перетинав кордон. Натомість в українській ГТС залишалася частина палива, яка перекачувалась транзитом з Росії в Угорщину. Такий маршрут був найдешевшим.

Нині можливості імпорту газу з Угорщини немає, оскільки транзит через територію України до Угорщини припинено, попри те, що потужності з України на вихід до Угорщини законтрактовані до 30 вересня 2022 року. За домовленістю з "Газпромом", Будапешт відтепер закачуватиме паливо через Сербію і Австрію. В ОГТСУ повідомили, що з жовтня переорієнтувалися на імпорт з Польщі і Словаччини.

Транзит газу з Росії

Водночас президент РФ Володимир Путін заявив 6 жовтня, що транзит російського газу через Україну від початку року зріс. За словами Путіна, "Газпром" за останні дев'ять місяців перевищив свої контрактні зобов'язання за транзитом на вісім відсотків. Однак нарощувати обсяги далі "економічно невигідно, тому що це дорожче", - відзначив російський президент, і додав, що вигідніше прокачувати паливо "новими системами".

Чи вистачить Україні газу на зиму?

З початку жовтня Україна призупинила поповнення підземних газосховищ (ПСГ). Попри це і скорочення поставок з Європи, у НАК "Нафтогаз України" запевнили, що мають кошти для подальшого закачування палива у ПСГ.

За даними міністра енергетики України Германа Галущенка, нині в українських ПСГ накопичені 18,8 мільярда кубометрів газу. Прем'єр міністр України Денис Шмигаль раніше стверджував, що цього достатньо для проходження опалювального сезону.