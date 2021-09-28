Київ пояснив Єврокомісії свою позицію щодо газового контракту між Угорщиною та РФ

Міністр енергетики України Герман Галущенко передав єврокомісарці з питань енергетики Кадрі Сімсон позицію Києва щодо підписаного напередодні контракту на поставки російського газу в Угорщину в обхід України. "Комісарка Сімсон вислухала думку міністра і пояснила йому роль комісії в оцінці такого контракту відповідно до законодавства ЄС про безпеку поставок. Комісарка Сімсон також підтвердила добре відому позицію комісії про те, що в ЄС вважають Україну надійною транзитною країною", - зазначив представник Єврокомісії у вівторок, 28 вересня, в коментарі інформагенції "Інтерфакс-Україна".

Крім того, під час зустрічі єврокомісарка підкреслила важливість поточних реформ, що проводяться в Україні "як на оптовому ринку електричної енергії, так і газу, підтримку комісією синхронізації з електромережею ЄС і готовність сприяти цьому процесу шляхом прийняття дорожньої карти з конкретними кроками і контрольними показниками".

Газова угода Угорщини з "Газпромом" в обхід України

Угорщина погодила з "Газпромом" умови нової довгострокової угоди на постачання газу ще наприкінці серпня. 27 вересня угорська MVM Group і "Газпром экспорт" підписали в Будапешті новий довгостроковий контракт на постачання газу до Угорщини.

Як зазначав міністр закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто наприкінці серпня, ця угода розрахована на 15 років з можливістю змінити закуплені обсяги через 10 років. Міністр додав, що "Газпром" щорічно постачатиме Угорщині 4,5 мільярда кубометрів природного газу двома маршрутами: 3,5 мільярда кубометрів через Сербію та 1 мільярд кубометрів через Австрію.

До цієї угоди Угорщина імпортувала більшість свого природного газу також з Росії, але через Україну. Однак останніми роками Будапешт диверсифікував імпорт газу, відкривши транскордонні міжмережеві з'єднання з більшістю своїх сусідів та забезпечивши постачання зрідженого природного газу через порт у Хорватії.

Міністерство закордонних справ України повідомило, що "здивоване і розчароване" рішенням Угорщини підписати цю угоду. МЗС України ініціювало перенесення на пізніший термін засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва за співголовування очільників МЗС двох країн, яке повинно було відбутися 29-30 вересня у Будапешті.