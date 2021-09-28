 Київ пояснив Єврокомісії свою позицію щодо газового контракту між Угорщиною та РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2021

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Новини

Київ пояснив Єврокомісії свою позицію щодо газового контракту між Угорщиною та РФ

Міністр енергетики України Герман Галущенко передав Єврокомісії позицію Києва щодо контракту на поставки російського газу в Угорщину в обхід України. В комісії наголосили, що вважають Україну надійною транзитною країною.

Україна надала Єврокомісії свою позицію щодо газового контракта між Росією та Угорщиною

Україна надала Єврокомісії свою позицію щодо газового контракта між Росією та Угорщиною

Міністр енергетики України Герман Галущенко передав єврокомісарці з питань енергетики Кадрі Сімсон позицію Києва щодо підписаного напередодні контракту на поставки російського газу в Угорщину в обхід України. "Комісарка Сімсон вислухала думку міністра і пояснила йому роль комісії в оцінці такого контракту відповідно до законодавства ЄС про безпеку поставок. Комісарка Сімсон також підтвердила добре відому позицію комісії про те, що в ЄС вважають Україну надійною транзитною країною", - зазначив представник Єврокомісії у вівторок, 28 вересня, в коментарі інформагенції "Інтерфакс-Україна".

Крім того, під час зустрічі єврокомісарка підкреслила важливість поточних реформ, що проводяться в Україні "як на оптовому ринку електричної енергії, так і газу, підтримку комісією синхронізації з електромережею ЄС і готовність сприяти цьому процесу шляхом прийняття дорожньої карти з конкретними кроками і контрольними показниками". 

Газова угода Угорщини з "Газпромом" в обхід України

Угорщина погодила з "Газпромом" умови нової довгострокової угоди на постачання газу ще наприкінці серпня. 27 вересня угорська MVM Group і "Газпром экспорт" підписали в Будапешті новий довгостроковий контракт на постачання газу до Угорщини.

Як зазначав міністр закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто наприкінці серпня, ця угода розрахована на 15 років з можливістю змінити закуплені обсяги через 10 років. Міністр додав, що "Газпром" щорічно постачатиме Угорщині 4,5 мільярда кубометрів природного газу двома маршрутами: 3,5 мільярда кубометрів через Сербію та 1 мільярд кубометрів через Австрію.

До цієї угоди Угорщина імпортувала більшість свого природного газу також з Росії, але через Україну. Однак останніми роками Будапешт диверсифікував імпорт газу, відкривши транскордонні міжмережеві з'єднання з більшістю своїх сусідів та забезпечивши постачання зрідженого природного газу через порт у Хорватії.

Міністерство закордонних справ України повідомило, що "здивоване і розчароване" рішенням Угорщини підписати цю угоду. МЗС України ініціювало перенесення на пізніший термін засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва за співголовування очільників МЗС двох країн, яке повинно було відбутися 29-30 вересня у Будапешті.

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