Діалог і "червоні лінії": що Меркель скаже Путіну і Зеленському на прощання

Анґела Меркель (Angela Merkel) вірна собі. Коли в червні, надихнувшись прикладом президента США Джо Байдена, канцлерка Німеччини разом з президентом Франції запропонувала провести саміт ЄС-Росія, стало зрозуміло, що вона хоче ще раз зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним до того, як після виборів в Бундестаг 26 вересня завершиться її 16-річне правління. ЄС ідею не підтримав, і в п'ятницю, 20 серпня, Меркель летить до Москви сама. Через два дні, в неділю, 22 серпня, вона відвідає Київ, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Візити напередодні завершення "Північного потоку-2"

Так збіглося, що її, очевидно, останні на посаді канцлерки зустрічі з Путіним і Зеленським проходять на тлі круглих дат. Це і 30-та річниця серпневого путчу, що дав поштовх розвалу СРСР і незалежності України, і річниця отруєння опозиціонера Олексія Навального, у порятунку якого Меркель зіграла не останню роль.

Будівництво "Північного потоку-2" наближається до завершення

Хоча візит прощальний, канцлерка продовжує свою лінію на діалог з Росією, незважаючи на сильно прохолодні відносини, каже експертка берлінського фонду "Наука і політика" (SWP) Сюзан Стюарт (Susan Stewart). За її словами, для Берліна важливі актуальні питання, як двостороннього, так і міжнародного порядку денного. Так, Меркель їде до Москви і Києва за лічені дні до очікуваного завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", який роками був предметом міжнародних суперечок.

У зв'язку з цим очікується, що однією з головних тем на зустрічі Меркель з Путіним буде реалізація домовленостей, досягнутих нею в липні з президентом США Байденом. В обмін на відмову від нових санкцій проти проєкту з боку Вашингтона, Берлін крім іншого зобов'язався добитися продовження транзиту російського газу через Україну після 2024 року, коли закінчується нинішній контракт. ФРН пообіцяла вже до 1 вересня розпочати домовлятися з Москвою про продовження контракту. Напередодні візиту уряд призначив спецпредставника з питань транзиту газу через Україну. Ним став гамбурзький бізнесмен Ґеорґ граф Вальдерзее (Georg Graf Waldersee), який вже займався цим питанням.

Сюзан Стюарт

Росія поки принципово не заперечувала проти продовження транзиту. Хоча деякі експерти очікують, що тепер, коли "Північний потік-2" майже готовий, США відмовилися від нових санкцій, а час правління Меркель закінчується, Путін навряд чи піде на конкретні обіцянки. "Шанси на домовленість з Кремлем погані", - говорить Сюзан Стюарт. Водночас, за її словами, Меркель важливо "закласти основу для майбутньої домовленості", якою займеться вже новий уряд ФРН.

Керівник Центру німецьких досліджень інституту Європи РАН Владислав Бєлов не вважає, що у Меркель слабкі позиції на зустрічі з Путіним: "Північний потік-2" ще не добудований, США не відмовилися від санкцій, а Меркель - не "кульгава качка", а політик, який передає естафету майбутньому урядові", - говорить германіст. За його словами, в Москві її зустрінуть з "позитивними емоціями".

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Донбас, Білорусь, Навальний, Афганістан

Очікується, що Меркель обговорить з Путіним і реалізацію мінських домовленостей щодо Донбасу, де навесні було військове загострення, а реалізація політичних аспектів фактично стоїть на місці. Стюарт з SWP не очікує прориву. "Я не думаю, що російська сторона змінить свою позицію, - говорить експертка. - Швидше ми бачимо фактичну інтеграцію цих територій до Росії, паспорти РФ було видано сотням тисяч жителів непідконтрольних Києву регіонів".

Російські війська біля кордонів України, квітень 2021 року

Стюарт вважає, що Меркель говоритиме з Путіним і про внутрішньополітичну ситуацію в Росії, де напередодні вересневих виборів до Держдуми сталося те, що експерт назвала "репресіями" проти опозиції, включаючи ув'язнення Навального. Канцлерка зачепить і співробітництво на рівні громадянського суспільства після оголошення в РФ небажаними кількох німецьких НКО. Нарешті, Меркель планує обговорити з господарем Кремля ситуацію в Білорусі, включаючи міграційну кризу на кордоні з ЄС, у Литві, в якій Брюссель звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка.

У зв'язку з ситуацією в Афганістані Євросоюз побоюється нової хвилі міграції. Це - нова тема для переговорів Меркель і Путіна, яка може стати для Берліна однією з головних. Меркель хоче почути, як Кремль оцінює ситуацію в Афганістані, вважає Стюарт. "Без участі Москви це питання вирішити складно", - вважає Владислав Бєлов.

За його словами, візитом до Москви канцлерка "передає естафету з усіма "червоними лініями", санкціями, Навальним, хімічними атаками - ніхто від цього не відмовляється". Чи буде Меркель озвучувати в Москві "червоні лінії" в сфері кібербезпеки, як це зробив у Женеві Байден, не повідомляється. Президент США назвав список об'єктів критичної інфраструктури, хакерські атаки на які, ймовірно з боку Росії, Вашингтон не сприймає. Піддавалася таким атакам і Німеччина, в тому числі Бундестаг, хоча Москва відкидає причетність до них. З наближенням виборів у ФРН чутно побоювання щодо можливого втручання з боку Росії, однак офіційний Берлін мовчить.

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Меркель не приїде на саміт "Кримської платформи"

На відміну від Путіна, із Зеленським Меркель зустрічалася зовсім нещодавно, в середині липня, коли приймала президента України в Берліні. На цьому тлі візит виглядає жестом у відповідь на прохання Києва приїхати на святкування 30-ї річниці незалежності.

Зеленський і Меркель в Берліні, липень 2021 року

Щоправда, на самі урочистості, заплановані на 24 серпня, Меркель не приїде. Набагато важливіше для Києва була б участь канцлерки в запланованому на 23 серпня першому саміті нового форуму "Кримська платформа", покликаного повернути тему анексії в міжнародний порядок денний. Зеленський безуспішно запрошував Меркель на цей захід.

У Києві розчаровані рішенням Берліна, каже директорка київського аналітичного центру "Нова Європа" Олена Гетьманчук. "Сподіваюся, неучасть Меркель у "Кримській платформі" пов'язана з її бажанням мати ексклюзивну програму візиту в Україну і повноцінні переговори зі своїм візаві, а не страх вчергове роздратувати Путіна", - говорить Гетьманчук.

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Україна розчарувалася в Меркель?

У Києві у Меркель більш широка програма, ніж в Москві. За даними уряду ФРН, вона покладе вінок до могили Невідомого солдата, прийме від Зеленського "Орден Свободи" і проведе з ним переговори, після чого має зустрітися з прем'єром Денисом Шмигалем.

Однією з головних тем обіцяє стати угода між США і ФРН про наслідки для України після завершення будівництва "Північного потоку-2". Ця зустріч знакова, оскільки в кінці серпня Зеленський обговорить це питання під час свого візиту до Вашингтона. Німеччина зобов'язалася перед США інвестувати в розвиток "зеленої" енергетики в Україні. Не виключено, що в Києві можуть бути озвучені конкретні проєкти.

В цілому в Україні сприйняли угоду Німеччини та США "вкрай негативно", говорить Гетьманчук. За її словами, це сильно вдарило по іміджу Меркель, і сьогодні українці її б уже не обрали іноземним політиком з найвищим рівнем довіри, як це показало опитування на замовлення "Нової Європи" в 2020 році.

Гетьманчук вважає, що для Києва будівництво "Північного потоку-2" може затьмарити підсумки правління Меркель, яка "інвестувала багато політичного капіталу" в Україні, включаючи санкції проти РФ. Експертка назвала газовий проєкт одним з двох "великих негативних епізодів" поряд з тим, як у 2008 році Меркель і президент Франції Ніколя Саркозі на саміті НАТО в Бухаресті заблокували надання Україні Плану дій з набуття членства в альянсі (ПДЧ). Експертка вважає, що для "часткового вирівнювання ситуації" Меркель могла б під кінець свого правління висловитися на підтримку членства України в ЄС. Досі канцлерка уникала таких висловлювань.

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями Анґела Меркель народилася у 1954 році в Гамбурзі у Західній Німеччині, але вже за кілька місяців родина переїхала до НДР: батько-священик вирушив до нового місця роботи. 1957 року вони поселилися у бранденбурзькому регіоні Уккермарк у місті Темплін, де Анґела Доротея Каснер, як тоді звучало її повне ім'я, виросла та закінчила школу.

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями Це фото було зроблене в Темпліні в 1971 році. Майбутня федеральна канцлерка Німеччини тут у другому ряду в центрі.

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями Батько Анґели Меркель Горст Каснер був євангелічним теологом та пастором. У Темпліні він брав участь у створенні центру для підготовки протестантських священиків - пасторського коледжу, потім керував його роботою, а також проводив служби та читав проповіді у цій старенькій фахверковій церкві.

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями Ця світлина пастора Каснера зроблена в Темпліні у 2004 році. Він усе життя прослужив священником. У 85-річному віці, незадовго до смерті, ще вінчав молодят.

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями У 1957 році сім'я Каснерів поселилася у невеликій квартирі під самим дахом у цьому будинку на території інтернату для інвалідів, що належить одному з благодійних церковних фондів. Після ремонту зовнішній вигляд будівлі змінився: раніше фасад був цегляний.

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями Інтернат досі існує. Так виглядає під'їзд у будинку, де виросла Анґела Меркель, і двері до тієї самої квартири Каснерів. Пізніше у майбутньої очільниці німецького уряду з'явилася окрема квартира поверхом нижче.

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями 2005 року в день обрання їхньої доньки канцлеркою ФРН Горст Каснер (1926-2011 роки) та Герлінд Каснер (1928-2019 роки) були присутні на гостьовій трибуні в будівлі Рейхстагу. Але взагалі на публічних заходах вони з'являлися вкрай рідко.

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями Темплін розташований у землі Бранденбург приблизно за 100 кілометрів на північ від Берліна. Хоча населення міста становить загалом близько 16 тисяч осіб, за своєю площею це місто займає восьме місце в Німеччині. Тобто за територією воно більше, ніж, наприклад, Дрезден, Бремен чи Мюнхен. Ось як просторо навколо тутешньої ратуші.

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями Перша письмова згадка про Темплін датована 1270 роком. Як видно на цій фотографії, у місті збереглася частина муру середньовічної фортеці та багато старих фахверкових будиночків.

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями Анґела Меркель залишила Темплін після закінчення школи у 1972 році, коли вона почала вивчати фізику в Лейпцигу. Після цього бувала тут лише час від часу, навідуючи батьків. Однак уже багато років неподалік розташоване офіційне друге місце проживання нинішньої канцлерки ФРН.

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями Увесь регіон Уккермарк Меркель називає своєю батьківщиною. Саме тут у невеличкому селі Гоенвальде поблизу Темпліна ще до обрання на посаду голови уряду Німеччини в Анґели Меркель з'явився будинок, який заведено називати дачею канцлерки. Ця світлина була зроблена в Темпліні 2019 року під час церемонії з нагоди присвоєння Анґелі Меркель звання почесної громадянки міста.

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями На відміну від будинку в Берліні, де розташована квартира канцлерки, її приватний будинок зараз більше не дозволяють фотографувати - із міркувань безпеки. Тому всім знімкам в інформаційних агентствах уже досить багато років. Як повідомляли німецькі ЗМІ, будинок зараз оточений соліднішим парканом. Поліцейські присутні по сусідству постійно, але на вулиці з'являються лише в разі необхідності.

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями У самому селі Гоенвальде лише пара десятків будинків, немає ні магазину, ні кафе, ні пекарні, зате навколо - чудова природа, багато можливостей для прогулянок та купання в озерах. Як вдалося дізнатися газеті Rheinische Post, іноді Меркель запрошує покупатися своїх гостей - принаймні про це якось розповідав колишній президент Німеччини Горст Келер.

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями За неофіційними свідченнями, Анґела Меркель дуже любить пригощати своїх гостей в Гоенвальде тим, що готує сама, зокрема, з вирощеного у власному городі. Картоплю саджає, але зі цвітною капустою, наприклад, не зв'язується - через всюдисущих равликів, на боротьбу з якими у канцлерки часу не вистачає. Кажуть, що господині будинку особливо вдається яблучний пиріг.

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями Залишаючи батьківщину Анґели Меркель - бранденбурзький регіон Уккермарк, придивімося до надпису на цьому будинку в Темпліні. Це слова католицького святого Франциска: "Почни робити необхідне, потім можливе, і раптом побачиш, що вже робиш неможливе". Автор: Максим Нелюбін

