 Меркель обговорить з Путіним Афганістан, Україну та Білорусь | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2021

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Меркель обговорить з Путіним Афганістан, Україну та Білорусь

Нерозслідуване отруєння Олексія Навального обтяжує відносини Німеччини з Росією, кажуть у Берліні. Важливою темою переговорів канцлерки як у Москві, так і в Києві стане й "Північний потік-2".

Востаннє Анґела Меркель відвідувала з візитом Москву у січні 2020 року

Востаннє Анґела Меркель відвідувала з візитом Москву у січні 2020 року

Перед зустріччю канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) з російським президентом Володимиром Путіним Берлін поновив критику Москви через справу опозиціонера Олексія Навального. "Ця досі нерозслідувана справа серйозно обтяжує відносини з Росією", - заявив у середу, 18 серпня, речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), цитує інформагенція dpa.

Запланована на 20 серпня поїздка Меркель  до Москви збіглася з річницею отруєння Навального. Заклики німецької сторони розслідувати обставини отруєння і притягнути винних до відповідальності, як і раніше, залишаються непочутими, зазначив Зайберт.

Розмова Меркель з Путіним стосуватиметься таких важливих питань як ситуація в Афганістані та конфлікт на Сході України, для розв'язання якого Росія "могла б зробити значно більше, ніж вона робить", зазначив речник уряду ФРН. Окрім того, канцлерка планує обговорити з Путіним ситуацію в Білорусі.

Вочевидь темою переговорів стануть і питання "Північного потоку-2" та транзиту газу Україною. За словами Зайберта, Німеччина відстоюватиме у переговорах з Росією позицію, що контракт на тразит газу Україною, термін дії якого спливає у 2024 році, має бути продовжений.

Візит до Києва 

Торкаючись теми "Північного потоку-2", Зайберт підкреслив: "Для нас головне те, що Україна є і повинна залишатися транзитною країною для російського газу також і з "Північним потоком-2". За словами речника німецького уряду, він не очікує, що буде поставлено фінальну крапку в побоюваннях чи занепокоєннях, які Україна пов'язує з питанням "Північного потоку-2", і неодноразово висловлювала. Утім, каже Зайберт, українське керівництво знає позицію Берліна та про зусилля німецького уряду, який доклався до продовження угоди про транзит газу Україною.

Візит Меркель до Києва відбудеться за два дні після її поїздки до Москви - 22 серпня. У столиці України, як і в Москві, вона покладе вінок до могили Невідомого солдата. Також Меркель вшанує пам'ять загиблих під час Революції гідності на майдані Незалежності, отримає "Орден Свободи" від президента України Володимира Зеленського та зустрінеться з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

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