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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Володимиру Путіну не вдасться змусити Олександра Лукашенка взяти участь у війні проти УкраїниФото: Photoshot/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Данілов: Путіну не вдасться "дотиснути" Лукашенка

Степан Смишляєв
25 хв. тому

Олександр Лукашенко не дозволить Володимиру Путіну втягнути Білорусь у війну проти України, переконаний секретар РНБО. На думку Олексія Данілова, білоруси не мають "ніякого бажання" воювати проти українців.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що президенту Росії Володимиру Путіну не вдасться змусити правителя Білорусі Олександра Лукашенка взяти участь у війні проти України. Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна", оприлюдненому у п'ятницю, 3 березня.

"Попри те, що Путін постійно хоче його умовно "зґвалтувати", щоб він прийняв ті чи інші потрібні РФ рішення, Лукашенко розуміє, чим це все може закінчитися. І тому я не думаю, що Путіну вдасться його дотиснути. Навіть не знаю, що має статися, щоб Путіну це вдалося", - заявив Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що навіть через рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, білоруські збройні сили не беруть участі у війні, попри те, що їхня країна "окупована з боку Російської Федерації вже довгий проміжок часу, економічно і по багатьох інших питаннях".

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"Білоруси поки не піддаються, у них немає ніякого бажання з нами воювати. І те, що вони на сьогодні не беруть прямої участі у збройній агресії, саме збройні сили Білорусі, ми це належним чином оцінюємо", - зазначив Данілов.

Він зазначив, що правитель Білорусі не "такий простий" і є "багатогранною людиною", розкритикувавши тих, хто закликає "терміново розгортати військо та йти на Білорусь й таке інше". Данілов також закликав розрізняти владу і народ Білорусі.

Росіяни не відмовляються від планів "заколоту" в Молдові

Коментуючи закиди РФ щодо ймовірних провокацій в Придністров'ї, він назвав це частиною плану "по ситуації, пов'язаній з дискредитацією і заколотом на території Молдови". "Одна з наших розвідок отримала таку інформацію і ми відразу її передали нашим сусідам. Росіяни не відмовляються від цього плану", - зазначив Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що спроби Москви влаштувати "заколот" у Молдові створять додаткову точку напруги для України "Росіяни із задоволенням більш активно задіяли б і білоруський напрямок, і Молдову, щоб ми розпорошували сили і спроможності", - зазначив він.

Данілов додав, що якщо Кишинів спрямує до Києва з проханням по військову допомогу "воно може бути розглянуто з урахуванням всіх процесів і обставин, які відбуваються".

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Китай не постачатиме зброю РФ

Також секретар РНБО висловив думку, що Китай не згодиться надавати зброю Росію, а втягнути Пекін у війну прагне саме Москва. "Для чого Китай буде ставати на сторону Росії та постачати їй зброю? Щоб отримати величезні проблеми, потрапити під ті чи інші обмеження? Звичайно, Китай цього робити не буде, йому це не потрібно від слова зовсім", - зауважив він.

Данілов додав, що нейтральна позиція КНР "абсолютно є слушною та виваженою". "Звичайно, нам дуже хотілося б, щоб допомога була на нашому боці, але треба розуміти всю складність",  - зауважив політик.

Процес фрагментації Росії вже запущено

На думку секретаря РНБО, саме Путін, розпочавши вторгнення в Україну, " запустив процес розвалу Російської Федерації в тому вигляді, в якому вона на сьогодні є". Він стверджує, що в РФ "зараз є дуже багато процесів, яких ми не бачимо" в цьому напрямі і західні країни "допускають велику помилку, вони вважають, що можуть цими процесами керувати".

Данілов додав, що Росія - це штучне утворення і зауважив, що на її території проживає багато народів, які не є росіянами. "Чеченці - це росіяни чи ні? Це люди, які тримаються зовсім окремих звичаїв, це окрема нація, окремий народ. Дагестанці - це окрема нація, це окрема країна, як і татари в Татарстані. І ще багато інших фактів, які ми можемо називати. А вони вважають, що всі вони росіяни. Ну які росіяни?" - резюмував він.

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