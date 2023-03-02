Подоляк відповів РФ щодо "диверсантів": Бійтеся партизанів

Звинувачення РФ щодо спрямування Україною диверсійної групи на її територію не відповідають дійсності, заявив Михайло Подоляк. Він вважає, що в Росії "сильнішим та агресивнішим" стає партизанський рух.

Київ відкидає звинувачення Росії щодо нібито проникнення її диверсантів на територію Брянської області у четвер, 2 березня. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав це "класичною провокацією" і натякнув на поширення партизанського руху в РФ.

"Історія про українські ДРГ в РФ - це класична провокація. Абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність. Тим часом партизанський рух в РФ стає сильнішим та агресивнішим. Бійтеся своїх партизанів", - написав він у Twitter без інших пояснень.

В українському оперативному командуванні "Північ" застерегли, що РФ "може вдаватися до провокацій та намагатися дискредитувати ЗСУ".

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Заява від імені Російського добровольчого корпусу

За кілька годин після оприлюднення росіянами інформації про перестрілки і сутички в Брянській області, відповідальність за події взяли на себе бійці Російського добровольчого корпусу (РДК). Про це йдеться у Telegram-каналі, який позиціонує себе як офіційний канал "російського добровольчого формування, що перебуває у складі ЗСУ".

У соцмережі оприлюднили відео, на якому зображені двоє бійців з жовтими пов'язками. Один із них стверджує, що РДК перейшов державний кордон Російської Федерації і що тепер настав час звичайним громадянам Росії зрозуміти, "що вони не раби" і "боротися" проти режиму. При цьому чоловік не згадує про причетність формування до ЗСУ чи інших українських підрозділів. Також він стверджує, що попри інформацію російських ЗМІ, що ці добровольці "не воюють з цивільними і не вбивають беззбройних".

Представник Головного управління розвідки міноборони України Андрій Юсов прокоментував виданню "Громадське" цю заяву РДК. "Це люди, які зі зброєю в руках воюють проти режиму Путіна і тих, хто його підтримує... Можливо, росіяни починають прокидатись, усвідомлювати щось і робити якісь конкретні заходи", - сказав він, також зазначивши, що "РФ сьогодні є таким утворенням, всередині якого є велика кількість міжнаціональних, міжетнічних, міжрелігійних, соціально-політичних та інших конфліктів".

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Росія скликає засідання Радбезу

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що через події у Брянській області президент РФ Володимир Путін скасував заплановану на четвер поїздку до Ставропольського краю і на п'ятницю, 3 березня, заплановано проведення Ради безпеки РФ, повідомляє "РИА "Новости". У режимі відеоконференції на церемонії відкриття "Року педагога і наставника" Путін назвав події у Брянській області "терористичним актом".

Своєю чергою пропагандистська агенція ТАСС пообіді заявила, що угруповання "вже вийшли з території РФ" і "не виявляють ознак активності".

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