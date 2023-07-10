Чому танки Leopard з українського фронту досі не ремонтують
Перші бойові танки Leopard, які потребують ремонту, вже прибули з фронту в Україні до Польщі. Проте вони й досі простоюють в очікуванні ремонту. Німеччина та Польща на зустрічі коаліції підтримки України наприкінці квітня домовилися, що вже до кінця травня у Польщі відкриється спільний ремонтно-технічний центр.
Після таких заяв з вуст міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius) в квітні все, здавалося, вже вирішено: два німецькі виробники танків Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann (KMW) повинні були налагодити співпрацю з польським державним концерном PGZ і створити спільний центр технічного обслуговування у Глівіце, що у Верхній Сілезії. Але донині немає навіть контракту, в якому були б прописані умови співпраці консорціуму.
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Хто і які запчастини має поставити?
Експерт із озброєнь інтернет-порталу Defense24.pl Дамьян Ратка у розмові з DW переконаний, що переговори між сторонами складні: "Треба домовитися, як розподілятимуться прибутки, хто і яку техніку надаватиме та за якими цінами", - каже він.
Особливо складне питання - запчастини, каже Ратка. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький нещодавно заявив про дефіцит запчастин для бойових танків. Без них, мовляв, важко вести переговори про ремонт. Комплексне технічне обслуговування танків Leopard вимагає тісної координації з усіх боків щодо того, хто за які запчастини відповідатиме у майбутньому. Завдяки своїм постачальникам, таким як PCO (Przemyslowe Centrum Optyki) і Grupa WB, поляки мають хороші можливості для виробництва і постачання запчастин. Але водночас це веде й до конкуренції з німецькими виробниками в окремих сферах.
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Польща сподівається на вигідні контракти з обслуговування
Вибір локації для ремонту також став питанням конкуренції між німецькими та польськими виробниками озброєнь. З польської точки зору існує ризик того, що локації у Польщі, де ведуться міжнародні розробки озброєнь, будуть обмежені у своїй діяльності саме німецько-польськими проєктами. Бо вже й зараз технічне обслуговування німецького Panzerhaubitze 2000 для України прив'язано до польського підприємства, яке взагалі-то передбачалося для обслуговування конкурента німецьких гаубиць - польських "Крабів".
Для поляків важливо, щоб ця німецько-польська співпраця не обмежувала та не заважала в Познані центру південнокорейсько-польських танків К2, який також призначений для обслуговування американських танків Abrams.
Польща замовила 366 американських танків Abrams і 1000 корейських танків K2 для модернізації своїх збройних сил, більшість з яких буде вироблено як у Кореї, так і в Польщі. Інші країни, наприклад Румунія, теж цікавляться корейською моделлю. "У такому разі Польща візьме на себе обслуговування K2 в Познані, і польська оборонна промисловість від цього б дуже виграла", - каже Ратка.
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Пісторіус: "Час підтискає"
Також є питання щодо продовження розміщення німецьких систем ППО Patriot американського виробництва у Польщі поблизу польсько-українського кордону. Вони мали залишатися в Польщі лише до кінця червня 2023. Але під час нещодавнього візиту свого німецького колеги Бориса Пісторіуса міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що "ми зацікавлені в тому, щоби системи Patriot залишалися на території Польщі принаймні до кінця року".
Дещо вказує на те, що питання подальшого розміщення Patriot і німецько-польського центру технічного обслуговування танків обговорюватиметься у пакеті, тобто Німеччина очікує від поляків певних поступок в питанні центру технічного обслуговування Leopard в обмін на німецькі поступки щодо Patriot.
Під час візиту до Польщі Пісторіус сказав, що час підтискає. "Має бути зрозуміло одне: ремонт (техніки для ЗСУ. - Ред.) є важливою частиною сталої підтримки України". Він нагадав, що Німеччина та Польща є лідерами у питанні постачання Україні танків Leopard, і сказав про "інтенсивні, складні переговори", що може бути дипломатично завуальованим свідченням того, що між сторонами таки існує суперечка. Однак загалом співпрацю з німецькими високотехнологічними компаніями у Польщі вітають.
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Фактор виборів у Польщі
Ці переговори йдуть на тлі напружених відносин між двома урядами. Ліво-центристському урядові Німеччини у складі соціал-демократів, Зелених і ліберальної ВДП на переговорах опонує націонал-консервативний польський уряд партії "Право і справедливість". Позиція Варшави з багатьох питань цілком протилежна позиції Берліна, чи-то міграція, енергетика, або навіть питання військової підтримки України. Варшава неодноразово звинувачувала уряд у Берліні у тому, що він діє із запізненням та й робить занадто мало.
Крім того, у Польщі триває виборча кампанія. Восени там обиратимуть новий склад парламенту. Уряд у Варшаві готовий займати жорстку позицію на переговорах з Берліном, щоби отримати додаткові внутрішньополітичні бали.