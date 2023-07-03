ФРН активізує переговори з Польщею про центр ремонту Leopard

Міністр оборони Німеччини відвів 10 днів на завершення переговорів з Польщею щодо розгортання в країні центру з ремонту танків "Леопард" для України. Той мав запрацювати ще в травні.

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2 год. тому 2 год. тому

Робота над створенням у Польщі центру для ремонту німецьких бойових танків Leopard 2 , пошкоджених на полі бою в Україні, має просуватися швидше, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) у понеділок, 3 липня.

"Одне має бути зрозумілим: ремонт є частиною сталої підтримки України", - цитує dpa Пісторіуса після переговорів з польським колегою Маріушем Блащаком.

За словами Пісторіуса, переговори щодо ремонтного центру мають бути завершені протягом наступних 10 днів, якщо це можливо.

Центру з ремонту Leopard мав розпочати роботу у травні. Представники німецької оборонної промисловості звинувачують у затягуванні процесу польську сторону. За даними Der Spiegel, німці нарікають, що плата, яку поляки хочуть стягнути за ремонтні роботи, є завищеною.

В Україну невдовзі надійдуть десятки Leopard 1

Між тим в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita Пісторіус повідомив, в Україну "найближчими тижнями" надійдуть десятки бойових танків Leopard 1 A5, наданих Німеччиною та Данією.

Раніше він казав, що Німеччина не зможе замінити кожен пошкоджений в Україні танк, але в липні наростить постачання Leopard 1, щоби до кінця року їхня кількість перевищила сотню.